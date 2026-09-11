Клуб због Душана Влаховића издао најбруталније саопштење икада: "Плаћени убица"

Аутор:АТВ редакција
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Душан Влаховић је суспендован на једну утакмицу, мораће да плати и 100.000 турских лира, а све то због понашања на дерби утакмици између Бешикташа и Фенербахчеа, коју су црно-бијели добили резултатом 2:1.
Ипак, осим голова (један је постигао управо Влаховић), видјели смо много сукоба на терену. Наш нападач се сукобио са Миланом Шкринијаром из Фенера, а у једном моменту се могло видјети да је имао једну гестикулацију руком, коју је управо новинар Тахир Кум лансирао у орбиту.
Фудбал
Суспендован Душан Влаховић
Он је покренуо лавину на интернету и позивао Фудбалски савез Турске да Душан Влаховић добије најмање двије утакмице суспензије, али и много више.
Услиједило је обавјештење Бешикташа:
– Такозвани новинар, а заправо плаћени убица по имену Тахир Кум, починио је кривично дјело тако што је на свом налогу на друштвеним мрежама објавио да је наш фудбалер Душан Влаховић кажњен једном утакмицом суспензије од стране Професионалне фудбалске дисциплинске комисије, и то један сат и 40 минута прије него што је обавјештење стигло званичним каналима. Овај појединац, који извршава шта год пожеле они који вуку његове конце, отворено је таргетирао нашег фудбалера Душана Влаховића како би био кажњен, како на медијској кући у којој ради, тако и на свом налогу на друштвеним мрежама.
Наш први фудбалски тим послује под окриљем нашег акционарског друштва чијим се акцијама тргује на берзи. Непријатељ Бешикташа, Тахир Кум, својом објавом објављеном са намјером да нашкоди нашем клубу, довео је и наше инвеститоре који посједују акције компаније „Бешикташ Фудбал Инк.“ у ризик од финансијског губитка. Надамо се да су организације које овом Тахиру Куму, који са интелектом на нивоу једног зрна пијеска не би могао ни прашину да скине са стијене као што је Бешикташ, омогућавају да дијели своје прљаве идеје са јавношћу, сада схватиле да је ова особа починила кривично дјело.
У циљу заштите права нашег клуба, нашег фудбалера Душана Влаховића и наших инвеститора, покренуте су правне иницијативе како би ова срамота за новинарство, Тахир Кум, одговарао пред судом – наводи се у саопштењу Бешикташа, а преноси Телеграф.
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