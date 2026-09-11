Возачи, опрез! Одрон на путу Травник–Кнежево

Аутор:АТВ редакција
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На путу Травник–Кнежево, према Кнежеву, има већих одрона.
Како јављају чланови једне Вибер групе, на путу Травник-Кнежево, у правцу општине Кнежево дошло је до одрона те се сви возачи, који саобраћају овом дионицом моле на опрез.
Како су јавили овог јутра из Ауто-мото савеза Републике Српске, на дионицама у усјецима повећана је опасност од одрона.
Такође, како се наводи у саопштењу, коловози су јутрос влажни у западним и сјеверозападним крајевима, а због магле или ниске облачности видљивост је смањена у котлинама и уз ријечне токове, као и у вишим предјелима.
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