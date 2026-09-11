Logo

Водећа компанија за развој АИ спремна да успори? Забринути због ризика, оптужени да се "коцкају са животима"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 10:18

Коментари:

0
Опен АИ
Фото: pexels/Andrew Neel

Америчка компанија ОпенАИ разматра да успори развој најсавременије вјештачке интелигенције (АИ), а извршни директор те компаније Сем Алтман је казао да се нада да ће и друге компаније из ове области учинити исто, изјавили су данас извори који су упознати са ситуацијом.

Извори су за Блумберг казали да је Алтман на састанку са свим запосленима, који је одржан ове недеље, рекао да би ОпенАИ, који је креирао ChatGPT, могао да успори темпо развоја своје вјештачке интелигенције, можда у сарадњи са неколико других лабораторија за вјештачку интелигенцију, иако неке од њих можда неће пристати на такав потез.

Посљедњих недјеља, запослени у водећим компанијама за вјештачку интелигенцију јавно су изразили забринутост због повећаних ризика које носе напредни системи вјештачке интелигенције, што је подстакло забринутост унутар самих компанија.

И ОпенАИ и њихов ривал, компанија Антропик ПБЦ, раније ове године поднели су поверљиву документацију за излазак на берзу.

Компанија ОпенАИ одбила је да коментарише ове наводе.

Главни научник те компаније Јакуб Пачоцки недавно је објавио текст у којем упозорава на опасности коју вјештачка интелигенција носи са собом и наводи да сматра да би компаније које се баве овом технологијом требало да "координишу активности како би успориле будући развој када је то потребно".

Пачоцки је додао да се нада да ће "добровољно успоравање постати уобичајена пракса све док се не успоставе заједнички безбједносни стандарди".

Из компаније ОпенАИ су саопштили да су недавно успорили поједине фазе развоја модела и обуставили одређене процесе интерне обуке система вјештачке интелигенције због забринутости за безбједност.

Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

ОпенАИ тврди да је ријешио један од највећих математичких проблема у историји

У јулу је Алтман такође изјавио да је разговарао са званичницима Беле куће о "потреби" да се темпо развоја вјештачке интелигенције успори.

Истраживач у области вјештачке интелигенције Џејкоб Коксон је прије два дана, након што је напустио посао, оптужио своје бивше послодавце - компаније Антропил и ОпенАИ, да се "коцкају" људским животима у трци ка стварању суперинтелигентне вештачке интелигенције.

Коксон је у објави на друштвеним мрежама навео да људи који развијају вјештачку интелигенцију вјерују да би она могла "све нас да убије до краја деценије".

Његови коментари су постали вирални, и привукли су више од 150 милиона прегледа, као и пажњу истакнутих америчких конгресмена и јавних личности.

Још два истраживача, који су недавно напустили позиције у компанијама Антропик и Гугл ДипМајнд, јуче су такође јавно изразили забринутост због брзог темпа развоја вјештачке интелигенције, истичући да произвођачи ове технологије морају бити транспарентнији у погледу ризика које она носи.

Такође, крајем јула, више од 1.000 запослених у свим водећим компанијама за вјештачку интелигенцију потписало је петицију којом се захтева успостављање механизма за успоравање темпа развоја ове технологије, а неколико стручњака за безбједност вјештачке интелигенције напустило је водеће лабораторије током посљедњих мјесеци.

Иако многи руководиоци и запослени у индустрији вештачке интелигенције већ дуго упозоравају на егзистенцијални ризик који представљају системи вјештачке интелигенције, забринутост је порасла након сазнања да су "агенти" вјештачке интелигенције компаније ОпенАИ сарађивали како би заобишли заштитне механизме и хаковали интернет страницу треће стране.

Овај и други слични безбједносни инциденти подстакли су страх у вези са сајбер-способностима нових модела вјештачке интелигенције, као и због очигледних неуспјеха компанија које се баве вјештачком интелигенцијом да спрече те системе да измакну контроли.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Опен АИ

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)

Прочитајте више

Стижу рекламе на ChatGPT

Наука и технологија

Стижу рекламе на ChatGPT

2 седм

0
ChatGPT је напредни чет-бот са вјештачком интелигенцијом који разумије и производи текст сличан људском на основу усавршеног предвиђања ријеч.

Наука и технологија

Откривено колико је АИ агената учествовало у "спонтаном" хакерском нападу

2 седм

0
Жена робот

Наука и технологија

Русија уводи нова правила за АИ: Провераваће усклађеност модела са духовним и моралним вриједностима

4 седм

0
ЧетГПТ вјештачка интелигенција

Наука и технологија

Корисници бесплатне верзије ЧетГПТ-ја сада имају неограничен број порука, поручује ОпенАИ

1 мј

0

Више из рубрике

Лијекови

Наука и технологија

Људи користили психоактивне супстанце прије 25.000 година?

5 ч

0
Мирно алпско језеро окружено величанственим планинама у Бур-Сен-Морису, Француска

Наука и технологија

Земљина кора испод Италије се „отвара“: Наука одговорила зашто

5 ч

0
3Д илустрација шарене апстрактне молекуларне структуре на тамној позадини

Наука и технологија

Откривени трагови два „духовна“ претка у ДНК савремених људи

6 ч

0
Пирамида грађевинска је структура чије спољашње површине су троугласте и конвергирају у једну тачку на врху, чинећи облик приближно пирамидним у геометријском смислу.

Наука и технологија

Откривена нова гробница код Каира: Стара око 4.300 година

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Подигнута оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера у Тузли

14

08

Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

14

07

Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

14

06

АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

14

02

Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима