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Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“ Бијељина: Подршка спорту и заједници остаје дио нашег опредјељења

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Извор:

ПР

11.09.2026 11:21

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Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“ Бијељина: Подршка спорту и заједници остаје дио нашег опредјељења
Фото: Ustupljena fotografija

Наша Банка а.д. Бања Лука наставила је подршку Фудбалском клубу „Радник“ Бијељина потписивањем новог Уговора о спонзорству и партнерству, потврђујући опредијељеност Наше Банке да кроз друштвено одговорно пословање доприноси развоју спорта, здравих животних навика и локалних заједница у којима послује.

Уговор је у име Наше Банке потписао Новак Попић, члан Управе Банке, чиме је настављена сарадња са једним од препознатљивих спортских колектива Републике Српске.

ФК „Радник“ Бијељина је клуб са дугом традицијом и значајним мјестом у спортском животу Бијељине и шире регије. Поред спортских резултата, његова посебна вриједност огледа се у окупљању младих, развоју спортског духа, тимског рада и припадности заједници.

Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“
Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“
Ustupljena fotografija

„За Нашу Банку друштвено одговорно пословање није само подршка појединачним пројектима, већ дугорочно улагање у људе и заједнице у којима живимо и послујемо. Спорт промовише дисциплину, заједништво, здрав начин живота и одговорност – вриједности које желимо да подржавамо и његујемо. Задовољство нам је што настављамо партнерство са ФК “Радник” и што можемо бити дио њиховог даљег развоја и успјеха“, изјавио је Новак Попић, члан Управе Наше Банке.

Наставак сарадње са ФК „Радник“ дио је ширег опредјељења Наше Банке да подржава пројекте и иницијативе који стварају конкретну вриједност за друштво, са посебним фокусом на спорт, младе, образовање и развој локалних заједница.

Као домаћа банка, Наша Банка настоји да свој раст и пословне резултате прати одговорним односом према заједници у којој послује, градећи партнерства која имају дугорочан значај и остављају позитиван траг.

Заједно подржавамо спорт, заједницу и вриједности које трају.

Наша Банка а.д. Бања Лука

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Тагови :

Наша банка а.д. Бањалука

ФК Радник

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