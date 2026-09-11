Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“ Бијељина: Подршка спорту и заједници остаје дио нашег опредјељења

Извор:
ПР
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Наша Банка а.д. Бања Лука наставила је подршку Фудбалском клубу „Радник“ Бијељина потписивањем новог Уговора о спонзорству и партнерству, потврђујући опредијељеност Наше Банке да кроз друштвено одговорно пословање доприноси развоју спорта, здравих животних навика и локалних заједница у којима послује.
Уговор је у име Наше Банке потписао Новак Попић, члан Управе Банке, чиме је настављена сарадња са једним од препознатљивих спортских колектива Републике Српске.
ФК „Радник“ Бијељина је клуб са дугом традицијом и значајним мјестом у спортском животу Бијељине и шире регије. Поред спортских резултата, његова посебна вриједност огледа се у окупљању младих, развоју спортског духа, тимског рада и припадности заједници.
„За Нашу Банку друштвено одговорно пословање није само подршка појединачним пројектима, већ дугорочно улагање у људе и заједнице у којима живимо и послујемо. Спорт промовише дисциплину, заједништво, здрав начин живота и одговорност – вриједности које желимо да подржавамо и његујемо. Задовољство нам је што настављамо партнерство са ФК “Радник” и што можемо бити дио њиховог даљег развоја и успјеха“, изјавио је Новак Попић, члан Управе Наше Банке.
Наставак сарадње са ФК „Радник“ дио је ширег опредјељења Наше Банке да подржава пројекте и иницијативе који стварају конкретну вриједност за друштво, са посебним фокусом на спорт, младе, образовање и развој локалних заједница.
Као домаћа банка, Наша Банка настоји да свој раст и пословне резултате прати одговорним односом према заједници у којој послује, градећи партнерства која имају дугорочан значај и остављају позитиван траг.
Заједно подржавамо спорт, заједницу и вриједности које трају.
Наша Банка а.д. Бања Лука
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