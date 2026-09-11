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Њемачку обустава увоза руског гаса коштала више од 50 милијарди евра

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11.09.2026 12:08

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Обустава увоза руског гаса и одговор на енергетски шок коштали су њемачки савезни буџет више од 50 милијарди евра, објавио је лист "Билд", позивајући се на податке њемачког Министарства финансија.

Ове бројке одражавају само директне субвенције, рекли су њемачки економисти за "Билд".

Стручњаци процјењују да стварни трошкови изградње нових терминала за течни природни гас и дугорочни пад индустријске конкурентности чине укупну цијену знатно вишом.

Европски савјет усвојио је у јануару уредбу о постепеном укидању увоза руског гаса који се транспортује цјевоводима и течног природног гаса. Забрана увоза течног природног гаса на основу краткорочних уговора ступила је на снагу 25. априла ове године, а за дугорочне уговоре ће ступити на снагу 1. јануара сљедеће године.

Забрана увоза гаса путем цјевовода ступила је на снагу 17. јуна ове године за краткорочне уговоре, док ће за дугорочне уговоре ступити на снагу 1. новембра сљедеће године, преноси Срна.

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Тагови :

Њемачка

руски гас

економија

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