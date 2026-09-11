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Преминула Ема Бонино

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11.09.2026 11:32

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Италијанска политичарка Ема Бонино говори након што јој је додијељен почасни докторат Универзитета у Бриселу, током свечаности у центру „Флаже“ у Бриселу, у сриједу, 29. новембра 2017. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo, File

Италијанска активисткиња и политичарка Ема Бонино преминула је 79. години, саопштио је њен портпарол.

Бонинова је хоспитализована због "озбиљног стања" у понедјељак, 7. септембра, али је јуче изашла са одјељења за интензивну његу и превезена је у једну приватну клинику.

Њена политичка каријера је, заправо, почела након што је незаконито извршила абортус 1974. године.

Бонинова је абортирала у тајној клиници у Фиренци, а након тога је одлучила да се бори да ниједна жена више не мора у тајности да прекида нежељену трудноћу и доживи понижење какво је она доживјела.

Она се годину дана касније предала полицији, чиме је свој приватни "прекршај" претворила у чин пркоса и политичку кампању, пише Ројтерс.

О њеном хапшењу писали су бројни медији, а њена кампања на крају је резултирала легализовањем абортуса 1978. године. Бонинова је тада постала и посланик Радикалне странке у Парламенту Италије, преноси Срна

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Тагови :

Ема Бонино

смрт

Италија

лијечење

хоспитализација

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