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Тренутак када Буш сазнаје за терористички напад: Шта му је Енди Кард шапнуо?

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11.09.2026 12:29

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Шеф кабинета Енди Кард шапуће на уво предсједнику Џорџу В. Бушу да му саопшти о паду авиона у Свјетском трговинском центру, током посјете основној школи Ема Е. Букер, 11. септембра 2001. у Сарасоти, Флорида.
Фото: Tanjug/AP/Doug Mills

Прошло је 25 година од терористичког напада у Америци када су терористи преузели контролу на више путничких авиона и извршили напад. Један од тренутака који ће обиљежити сјећање на стравични терористички напад је и тренутак када је амерички предсједник Џорџ Буш обавијештен.

Шеф кабинета Енди Кард у препуној учионици основне школе Ема Е. Букер и пред бројним медијима пришао је америчком предсједнику да га обавијести о нападу. Доста година касније свједочио је о тим тренуцима, али је и признао шта је тачно рекао Бушу у том тренутку.

"Ујутру када сам држао брифинг, рекао сам му да је лијеп дан у Америци и да ће говорити о образовању, након тога иде разговор са медијима на голфу. Био је преокупиран голфом, мислио сам да ће бити лак дан. Када је завршио голф био је пун самопоуздања јер је побиједио. Рекао сам му након тога да иде у школу гдје ће разговарати са дјецом. На путу до лимузине чуо сам да двоје људи пита јесу ли чули за пад авиона у Њујорку. Кад смо стигли у школу, предсједник је сигурним телефоном позвао савјетника за националну безбједност Кондолизу Рајс. Нисам чуо тај разговор јер сам ушао у учионицу", свједочи Кард.

Напад на Свјетски трговински центар у Њујорку
Напад на Свјетски трговински центар у Њујорку
Tanjug/AP/Amy Sancetta

Пратећи протокол, обишао је учионицу у којој треба да сједи предсједник Буш са ученицима и провјеравао да ли је све како треба.

"Касније сам отишао у хол гдје је предсједник разговарао са директором школе. У том тренутку прилази нам Деб Лаур, која је била савјетник за национално безбједност на том путу, и говори како је мањи авион ударио у зграду Свјетског трговинског центра. Предсједник, директор и ја смо имали исту реакцију: Каква трагедија, мора да је пилот имао удар", рекао је Кард.

Након тога му је Деб Лаур пришла Кардију и рекла да ипак није ријеч о малом авиону него о комерцијалном.

"Поново ми је пришла Деб Лаур и рекла, о мој Боже, још један авион је ударио у култу Свјетског трговинског центра. Тада сам стајао на вратима учионице и питао се оно што се питам увијек: треба ли предсједник знати? Лак тест, мора. Одлучио сам шта ћу му рећи. Саопштићу му двије чињенице и један коментар. Нисам хтио ништа учинити што би довело до дијалога", свједочио је Карди.

Он поручује да је био свјестан да Буш сједи са бубицом (микрофон), испред дјеце и пред новинарима.

"Ушао сам, а предсједник је учествовао у дијалогу. У једном тренутку учитељица је рекла ученицима да изваде књиге, а тада сам пришао предсједнику који срећом није окренуо главу од мене. Нагнуо сам се и рекао му: Други авион је ударио другу кулу. Америка је нападнута. Тада сам се одмакнуо, погледао је у мом правцу, али никада ме није погледао. Видио сам да клима главом. Пратио сам реакцију, био сам задовољан што предсједник није урадио ништа што би уплашило дјецу нити што би демонстрирало страх пред медијима", објашњава Карди.

По завршетку разговора са ученицима, Џорџ Буш је устао, а онда је добио питање новинара хоће ли прокоментарисати дешавања у Њујорку на шта је кратко одговорио: "Не сада".

Након тога је услиједила комуникација са безбједносним службама у Америци да Буш не би рекао нешто погрешно на конференцији за медије. Тражио је разговор и са Пентагоном, али није могао да успостави комуникацију због чега је био љут.

"Тада сам само чуо, изгледа да је и Пентагон погођен", рекао је Кард након чега су стигли на аеродром и одлетјели за Вашингтон.

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Подијели:

Тагови :

Џорџ Буш

11 септембар

Њујорк

Америка

Напад

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