Ниче посљедња обновљена кула Свјетског трговинског центра: 25 година након 11. септембра

Аутор:АТВ редакција
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Двадесет пет година након терористичких напада 11. септембра, завршава се изградња посљедње пословне куле Свјетског трговинског центра (World Trade Center), чиме се приводи крају вишедеценијски процес обнове овог дијела Менхетна.
Инвеститор Лари Силверстајн имао је 70 година када је преузео закуп Кула близнакиња Свјетског трговинског центра.
Тада се фотографисао са огромним картонским кључевима и вјеровао да је коначно остварио велики пословни успјех и да може да почне да размишља о пензији.
Само седам седмица касније, 11. септембра 2001. године, мјесто које је за њега представљало симбол пословног успјеха постало је поприште једне од највећих трагедија у америчкој историји.
Данас, са 95 година, Силверстајн и даље сваког дана долази у своју канцеларију у згради Свјетског трговинског центра, првој кули коју је његова компанија обновила, и посматра како неколико блокова даље расте посљедњи дио пројекта обнове који траје већ четврт вијека.
– Њујорк је одувијек био град који одбија да одустане пред изазовима. Послије 11. септембра обећао сам Њујорчанима да ћемо обновити Свјетски трговински центар, одати почаст онима које смо изгубили и вратити пословни живот Доњем Менхетну – рекао је Силверстајн за „Њујорк пост“.
Силверстајн је 2001. године преузео закуп Кула близнакиња за 3,2 милијарде долара. Послије напада провео је пет година у спору са више од 20 осигуравајућих компанија око исплате одштете.
Спор је окончан тек након што је тадашњи гувернер Њујорка Елиот Спицер запријетио осигуравајућим кућама да ће им забранити пословање у држави уколико не исплате новац.
Та средства, заједно са федералним обвезницама „Либерти“ (Liberty Bonds), прво су уложена у кулу 7 Свјетског трговинског центра, Један Свјетски трговински центар, као и куле 3 и 4 Свјетског трговинског центра.
Те зграде биле су неопходне како би се показало да комплекс може да привуче закупце, прије него што би било ко био спреман да финансира изградњу још једне пословне куле без сигурног закупца.
Додатни проблем представљала је бирократија. Земљиште припада Лучкој управи, којом управљају гувернери Њујорка и Њу Џерсија. У једном тренутку чак 19 државних институција имало је надзор над пројектом.
Прекретница је дошла тек ове године, када је „Американ експрес“ (American Express) пристао да буде главни закупац читаве зграде. Тиме је Силверстајн добио гаранцију потребну за обезбјеђивање финансирања.
Ископавање и радови на темељима куле заправо су завршени још 2013. године, у склопу изградње саобраћајног чворишта Окулус. Због тога овог љета није било потребе за новим великим ископавањима.
„Американ експрес“ неће бити само главни корисник нове куле – компанија ће је у потпуности посједовати, што ће је учинити једином зградом у комплексу Свјетског трговинског центра коју компанија „Силверстајн пропертис“ (Silverstein Properties) неће издавати у закуп.
За „Американ експрес“ ово представља својеврсни повратак кући. Компанија се готово 40 година налази преко пута, на адреси Веси стрит 200, док њени коријени у Доњем Менхетну сежу готово два вијека уназад.
– Из прве руке смо видјели трагедију 11. септембра и оплакивали губитак 11 драгих колега. Када су многи доводили у питање каква ће бити будућност, „Американ експрес“ је одлучио да остане – рекла је Дениз Пикет, предсједница сектора за пословне услуге компаније, на церемонији почетка радова у јулу.
Нова кула требало би да прими до 10.000 запослених на 55 спратова. То је више простора него што компанија тренутно користи, али из „Американ експреса“ наводе да додатна површина не значи нужно велико повећање броја запослених, већ више простора по раднику.
Једна од главних карактеристика зграде биће више од једног хектара спољашњих тераса и вртова распоређених кроз објекат.
Детаљи ентеријера, укључујући ресторане, још се разрађују. Сљедећа велика фаза биће достизање највише тачке зграде, што се очекује око 2029. године.
Свака зграда у комплексу обликована је према истом принципу из главног плана архитекте Данијела Либескинда из 2003. године.
– Свака зграда је окренута ка Меморијалу 11. септембра. Тамо се налазе улази у пословне зграде – рекла је Меквилан.
Комерцијални садржаји – продавнице, ресторани и рекламе – углавном су помјерени према споредним улицама. Појединачне архитекте уградиле су и сопствене детаље. Код куле 4 Свјетског трговинског центра стакло је изабрано тако да у одређеним дијеловима дана изгледа готово невидљиво. Код куле 2 Свјетског трговинског центра архитекта Норман Фостер одлучио је да се сјећање на трагедију укључи кроз спољашње вртове.
Читав комплекс сада је 97 одсто издат, наводи „Силверстајн пропертис“, а преостало је још само неколико слободних спратова.
Већина њих налази се при врху куле 3 Свјетског трговинског центра, гдје се налази привремена изложба која кроз фотографије, моделе и новинске текстове приказује причу о обнови комплекса.
Посљедње отворено питање остаје кула 5 Свјетског трговинског центра, планирана стамбена зграда са око 1.200 станова.
Она би требало да буде изграђена на мјесту паркинга на којем се некада налазила зграда „Дојче банке“ (Deutsche Bank). Тај објекат је тешко оштећен у нападима 11. септембра и потом је дио по дио порушен.
Радови су били толико компликовани да су током уклањања зграде погинула двојица ватрогасаца.
Финансирање пројекта сада је заустављено због раста трошкова изградње. Званичници Лучке управе рекли су почетком ове године да су поједини трошкови порасли чак 50 одсто, што је један од званичника дјелимично повезао са нестабилношћу на Блиском истоку.
– Лучка управа остаје у потпуности посвећена изградњи објекта свјетске класе на локацији 5, укључујући циљ да једна трећина станова буде приступачна – саопштила је институција.
„Силверстајн пропертис“, заједно са Лучком управом, покушава да пронађе начин за наставак пројекта, али за сада нема прецизног рока.
Двадесет пет година након рушења Кула близнакиња, а са само једном пословном кулом која је још остала да се изгради према визији насталој у хаосу након напада 2001. године, Меквилан је значај завршетка пројекта сажела једноставно:
– Постоји огроман понос не само у томе што радите на Свјетском трговинском центру, већ и у чињеници да завршавате посљедњу пословну зграду. То је од огромног значаја. Готово свако на неки начин има личну везу са овим мјестом.
(Курир)
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