Каква срећа! Мушкарац пронашао дјетелину са седам листова

Аутор:АТВ редакција
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Џеф Бауверартс из Влимерена, близу Бирсеа на сјевероистоку Белгије, пронашао је док је шетао пса кроз поља и фарме Вилмерена ријетку дјетелину са седам листова.
- Већ сам пронашао доста дјетелина са четири листа, али и дјетелина са пет и шест листова. Поља су их пуна. Али сам се јуче запањио када сам пронашао дјетелину са седам листова. То никада раније нисам видио - казао је Бауверартс, преноси данас ВРТ.
Он је казао да је открио да је шанса да се пронађе дјетелина са седам листова око један према 250 милиона.
- У почетку сам помислио да су то можда двије детелине са четири листа залијепљене једна за другу. Када сам боље погледао, испоставило се да то није случај - рекао је Бауверартс.
Додао је да је дјетелину са седам листова однио кући и ставио је у чашу воде да би дуже трајала.
На питање да ли мисли да ће му дјетелина са седам листова донијети срећу, Бауверартс је рекао да је "већ имао велику срећу".
- Здрав сам и имам све што желим. Шта више можете пожељети? Волим да дијелим детелине са четири листа које пронађем са пријатељима или породицом - истакао је Бауверартс.
Он је казао да су га комшије већ питале да ли жели да са њима попуни листић за игру на срећу лото.
- Мисле да ће имати додатну срећу сада када сам пронашао дјетелину са седам листова, али ја то не играм - навео је Бауверартс, преноси Танјуг.
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