Тајна четири народна обичаја: Зашто куцамо у дрво и дувамо свјећице?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када изговоримо нешто лијепо о свом животу, често одмах покуцамо у дрво како не бисмо „изазвали судбину“.
Овај обичај потиче из веома старих вјеровања у којима је дрвеће повезивано са заштитом и натприродним силама. Додиривање дрвета тако је временом постало симболичан начин да се лоша срећа држи подаље.
И данас многи овај покрет направе аутоматски, чак и када не сматрају себе сујевјернима.
Рођендан готово да је незамислив без торте и свјећица.
Прије него што их угасимо, замислимо жељу, а према познатом вјеровању она ће се остварити ако успијемо да једним дахом угасимо све свећице.
Свијеће су кроз историју биле повезиване са молитвама, жељама и заштитом, па је овај обичај временом постао дио рођенданске традиције коју данас прихватамо као нешто сасвим нормално.
Бацање новчића у фонтану још један је ритуал којем се многи окрећу када желе да им се оствари жеља. Обичај има коријене у старим традицијама даривања воде и извора, који су за људе представљали извор живота.
Данас је ритуал једноставан - новчић се баци у воду, замисли се жеља и настави даље.
Ипак, многи ће признати да им је тешко да прођу поред фонтане, а да барем једном не окушају срећу.
Када неко кине, готово инстинктивно кажемо „наздравље“. Овај обичај има много озбиљнију прошлост него што се на први поглед чини.
У неким старим вјеровањима кијање се повезивало са болешћу, па чак и опасношћу по живот. Због тога је жеља за здрављем требало да буде својеврсна заштита особе која је кинула.
Иако данас ову ријеч изговарамо из учтивости, обичај је опстао као један од најпрепознатљивијих ритуала из свакодневног живота, преноси 24седам.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
08
14
07
14
06
14
02
Тренутно на програму