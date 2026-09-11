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Стигао је Млад Мјесец у Дјевици и донио снажну космичку енергију која би могла означити својеврсну прекретницу.
Овај Млад Мјесец повезан је с Марсом у Раку, што према астрологији спаја емоције, интуицију и одлучност. Имаћемо више енергије за остварење својих циљева, али могли бисмо постати и такмичарски настројени, чак и према људима с којима не желимо да улазимо у сукобе. Важна лекција зато је једноставна: није свака побједа вриједна цијене коју за њу плаћамо.
Добра је вијест да је ово одличан тренутак за покретање новог пројекта, пословни потез или преузимање иницијативе. Марс нам даје енергију потребну за акцију, чак и када емоционално још нисмо потпуно спремни.
С друге стране, комуникација би могла бити изазовна. Потиснуте емоције лако се претварају у пасивну агресију, а ситне напетости у веће сукобе. Сатурн у ретроградном ходу кроз Овна зато нас подсјећа да не морамо да реагујемо на сваку провокацију.
Најбољи одговор понекад је управо онај најмирнији.
Овај период доноси и могућност љубоморе, упоређивања и борбе за контролу. Можемо бити осјетљивији на туђе успјехе, али исто тако морамо пазити да туђе несигурности не постану наш терет. Постављање граница и чување личне енергије биће важније него иначе.
Додатну тежину дају и други планетарни помаци: Меркур улази у Вагу, Венера у Шкорпију, а Уран започиње ретроградни ход у Близанцима, преноси Б92.
Меркур доноси фокус на односе и комуникацију, Венера отвара интензивније љубавно раздобље, док Уран подстиче преиспитивање начина на који размишљамо и доносимо одлуке.
Све у свему, Млад Мјесец у Дјевици идеалан је тренутак за нови почетак, али без непотребног форсирања.
Фокусирајте се на своје циљеве, чувајте енергију и не допустите да вас туђа драма избаци из равнотеже. Понекад је довољно само направити корак напријед и пустити да се остало посложи.
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