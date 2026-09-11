"Анђео смрти" се послије рата вратио у Европу, зашто нико није реаговао?

Аутор:АТВ редакција
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Швајцарска савезна обавјештајна служба у четвртак је објавила досије од 200 страница о озлоглашеном нацистичком ратном злочинцу Јозефу Менгелеу, њемачком љекару познатом као "Анђео смрти" због стравичних медицинских експеримената које је спроводио над затвореницима у Аушвицу, пише њемачка новинска агенција дпа.
Током Другог свјетског рата, Менгеле је служио у логору смрти Аушвиц у тадашњој нацистичкој окупираној Пољској, гдје је убијено око 1,1 милион људи, од којих приближно милион Јевреја. Постао је озлоглашен по бруталним медицинским експериментима које је спроводио над затвореницима, укључујући и дјецу, под изговором научних истраживања.
Након рата, Менгеле је добио путну исправу Црвеног крста под лажним идентитетом, што му је омогућило да напусти Европу. Као и многи бивши нацистички званичници, годинама се скривао у Латинској Америци док су га међународне власти тражиле због његових злочина. Удавио се 1979. године док је пливао на обали Бразила.
Документи које су објавиле швајцарске власти укључују материјал достављен полицији који указује на то да се Менгеле можда вратио у Швајцарску након што је првобитно побјегао из Њемачке, или да је планирао да уђе у земљу под лажним именом, наводи њемачка новинска агенција дпа.
Историчари који су покушавали да утврде да ли је Менгеле боравио у Швајцарској док је за њим била расписана међународна потрага због ратних злочина, а да га швајцарске власти нису откриле, годинама су тражили приступ тим досијеима.
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Швајцарске власти су тврдиле да документи, из безбједносних разлога и ради заштите особа чија се имена у њима наводе, треба да остану запечаћени до 2071. године.
Историчар Жерар Ветштајн успјешно је оспорио та ограничења пред Савезним управним судом, након чега су документи објављени на интернету. Поједини дијелови су зацрњени како би се заштитили извори и лични подаци трећих лица, саопштиле су власти.
Досије је саставила полицијска служба Савезног државног тужилаштва, претходница швајцарских савезних обавјештајних служби, а 2001. године пребачен је у Савезни архив.
(Телеграф)
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