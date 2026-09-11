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Загрмило на Усјековање: Шта народна вјеровања кажу о грмљавини у септембру

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11.09.2026 07:18

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Загрмило на Усјековање: Шта народна вјеровања кажу о грмљавини у септембру
Фото: Pexel/Sebastian Voortman

Православни вјерници данас, 11. септембра, обиљежавају Усјековање главе Светог Јована Крститеља, велики празник за који су у народу везани бројни обичаји и вјеровања.

Православни вјерници данас, 11. септембра, обиљежавају Усјековање главе Светог Јована Крститеља, један од великих хришћанских празника, који је посвећен страдању Светог Јована.

За Усјековање су у народу везани бројни обичаји и вјеровања, али шта значи ако на овај празник загрми?

За разлику од неких других великих празника, у народној традицији не постоји широко распрострањено и јасно забиљежено вјеровање које грмљавини баш на Усјековање приписује посебно значење.

Усјековање главе Св Јована Крститеља

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Усјековање главе Светог Јована Крститеља: Дан строгог поста

Ипак, временске прилике на велике празнике наши преци су пажљиво посматрали и често их тумачили као знакове онога што би могло услиједити током јесени и зиме. Грмљавина у септембру сматрана је необичнијом појавом него током љетних мјесеци, па је због тога у различитим крајевима добијала различита народна тумачења.

Зато се грмљавина на Усјековање може посматрати као занимљива временска појава на велики празник, али јој не би требало приписивати значење које није утемељено у познатим народним обичајима.

Много познатија вјеровања везана за Усјековање односе се на начин на који се овај дан проводи.

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Према народном предању, на Усјековање се избјегава употреба ножа и других оштрих предмета, а у појединим крајевима не једу се округли и црвени плодови, као симболично подсјећање на страдање Светог Јована Крститеља. Ријеч је о народним обичајима, а не о црквеним правилима.

Усјековање је дан строгог поста, а вјерници га проводе у молитви и сјећању на мученичку смрт Светог Јована Крститеља. Српска православна црква овај празник сваке године обиљежава 11. септембра.

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Тагови :

Грмљавина

Усјековање

вјеровање

народни обичаји

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