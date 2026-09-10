Ово је најружнија ријеч у српском језику: Има ружно значење

Аутор:АТВ редакција
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Најружнија ријеч у српском језику крије значење од којег се човјек најежи. Није псовка, али многима звучи много горе.
Српски језик пун је предивних ријечи којима свакодневно описујемо и најситније мисли и осјећања, али има и оних погрдних и "тешких", па када их чујемо, помислимо на нешто ружно, нешто што нас одбија. Зато најружнија ријеч није нужно она коју је најтеже изговорити.
Прије више од двије године ријеч „праскозорје“ изабрана је за најљепшу ријеч у српском језику, а онда је позната страница на Инстаграму „Дневна доза правописа“ расписала „конкурс“ и за најружнију. Стигао је велики број приједлога: ријечи које звуче ружно, оне на којима се „ломи језик“, али и оне од чијег се значења јежимо.
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Управо ту је настала подјела. Једни су гласали ушима, други срцем. Ријеч може бити сасвим коректна, граматички беспрекорна и кратка, а да нас заболи већ при првом слогу, јер нам пред очима одмах створи слику онога што означава.
Друге су смијешно рогобатне, али безопасне. Та разлика је на крају одлучила ко је побиједио.
Пет "ружних" ријечи од којих се јежимо
Ако изузмемо оне који су предложили псовке које не желе ни да напишу, као и оне којима је и даље незгодно да изговоре „психолошкиња“, међу приједлозима се нашло још много занимљивих ријечи.
Списак који слиједи најбоље показује о чему је ријеч: половина њих погађа значењем, а половина звуком. Ријеч "цијена?" са знаком питања такође се нашла међу приједлозима, и тешко је смислити тачнији коментар на то како данас купујемо.
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