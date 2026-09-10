Logo

Ово је најружнија ријеч у српском језику: Има ружно значење

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 22:23

Коментари:

0
грађани
Фото: АТВ

Најружнија ријеч у српском језику крије значење од којег се човјек најежи. Није псовка, али многима звучи много горе.

Српски језик пун је предивних ријечи којима свакодневно описујемо и најситније мисли и осјећања, али има и оних погрдних и "тешких", па када их чујемо, помислимо на нешто ружно, нешто што нас одбија. Зато најружнија ријеч није нужно она коју је најтеже изговорити.

Како је уопште тражена најружнија ријеч у српском језику

Прије више од двије године ријеч „праскозорје“ изабрана је за најљепшу ријеч у српском језику, а онда је позната страница на Инстаграму „Дневна доза правописа“ расписала „конкурс“ и за најружнију. Стигао је велики број приједлога: ријечи које звуче ружно, оне на којима се „ломи језик“, али и оне од чијег се значења јежимо.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Мушкарац из БиХ ухапшен због пљачке "тешке" 100.000 евра

Управо ту је настала подјела. Једни су гласали ушима, други срцем. Ријеч може бити сасвим коректна, граматички беспрекорна и кратка, а да нас заболи већ при првом слогу, јер нам пред очима одмах створи слику онога што означава.

Друге су смијешно рогобатне, али безопасне. Та разлика је на крају одлучила ко је побиједио.

Пет "ружних" ријечи од којих се јежимо

Према реакцијама корисника друштвених мрежа, пет ријечи се посебно издвојило и проглашене су за најружније српске ријечи:

  • Копиле
  • Јалов/јалова
  • Кева
  • Гркљан
  • Нероткиња

Ако изузмемо оне који су предложили псовке које не желе ни да напишу, као и оне којима је и даље незгодно да изговоре „психолошкиња“, међу приједлозима се нашло још много занимљивих ријечи.

Остале "ружне" ријечи у српском језику

Списак који слиједи најбоље показује о чему је ријеч: половина њих погађа значењем, а половина звуком. Ријеч "цијена?" са знаком питања такође се нашла међу приједлозима, и тешко је смислити тачнији коментар на то како данас купујемо.

  • Распуштеница
  • Кредит
  • Пупак
  • Ликуша
  • Прелепотица
  • Јетрва
  • Удовица
  • Штуро
  • Чмичак
  • Чварак
  • Крвавица
  • Недоношче
  • Прворотка
  • Ретардиран
  • Пицајзла
  • Прћија
  • Чукљеви
  • Цијена?
  • Нарикача
  • Гљивица
  • Скрдељ
  • Подбрадак
  • Чедоморка
  • Крмељ
  • Госпођетина
  • Свастика
  • Ћале
  • Гној
  • Пинђур
  • Посмрче
  • Гмаз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

српски језик

Коментари (0)

Више из рубрике

Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Занимљивости

Сутра између 7 и 8 ујутру Рибама стиже љубавни преокрет који су дуго чекале

2 ч

0
хороскоп звијезде Мјесец

Занимљивости

Два знака улазе у најмоћнији период: Новац и срећа им куцају на врата

3 ч

0
Храна

Занимљивости

Ове намирнице сутра не треба јести

4 ч

0
Вјенчаница млада вјенчање

Занимљивости

Да ли се кумство одбија или не? Анђела није прихватила да буде кума на вјенчању, ево и зашто

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Преминуо млади спортиста из БиХ

22

55

Сумња на помагање Хезболаху: Америка увела нове санкције

22

54

Пронађено тијело мушкарца, сумња се да му је воз одсјекао главу

22

48

Вирус Западног Нила потврђен код врана у Словенији

22

36

Додик: Челинац - мјесто које се развија, гради, шири и јача

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима