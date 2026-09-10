Да ли се кумство одбија или не? Анђела није прихватила да буде кума на вјенчању, ево и зашто

Аутор:АТВ редакција
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"Да ли се кумство одбија или не", питање је које је увијек актуелно, а сада га је поставила на корисница ТикТока Анђела и то након што се нашла у ситуацији да је морала да одбије кумство.
Како је рекла у почетку видеа, ове године добила је позив за два кумства. Једно је прихватила, али је друго одбила.
"Добила сам позив за кумство од другарице коју познајем од своје шесте године, заједно смо ишле у основну школу и то је особа коју познајем најбоље од свих и зато ми је била огромна част када ме је изабрала за куму и тај позив сам прихватила од срца", почела је она.
А онда је објаснила и због чега је морала да одбије друго кумство.
"Одбила сам јер је то дјевојка коју познајем око пет година. Дуго сам размишљала да ли да прихватим јер сам од људи слушала да се кумство не одбија, да је то велики гријех, али ја сам у себи осјећала да то кумство не би било искрено, нисам осјећала жељу да ја будем кума тој особи", рекла је она.
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Она је рекла да се у том односу осјећала лоше и објаснила је да од те другарице није имала подршку коју је очекивала.
" Када сам рекла да желим да издам књигу, умјесто подршке, добијала сам коментаре "боље креирај гардеробу и продај, данас мал ко чита" или "зашто мораш да издаш књигу, зашто мораш да идеш код издавача". Често је коментарисала моју висину и килажу, давала ми савјете које нисам тражила, говорила ми је да треба да нађем други посао јер ми је плата у школи мала, она је сама доносила закључак о мојим финансијама", објаснила је она.
Како је рекла, схвата да то можда и није било из лоше намјере, али се свакако осјећала лоше због таквих коментара.
"Можда она то није радила са лошом намјером, можда је мислила да ми на неки начин помаже, али чињеница је да сам се ја у том односу осјећала јако лоше. Зато сам одлучила да то кумство одбијем. У том периоду док сам размишљала шта да радим читала сам доста о тој теми и погледала сам видео оца Пеђе у ком је изнио свој став о кумству", каже она.
Наиме, отац Предраг Поповић у једном видеу говори да је сасвим у реду одбити кумство без икаквих посљедица.
"Кумство се и те како одбија, не можеш да кумујеш било коме и не може да ти буде кум било ко", каже свештеник у видеу на који се позива и Анђела.
"Тај видео ми је помогао да схватим да кумство не треба да прихватамо само зато што се мора или зато што се плашимо да ћемо неког увриједити, јер кумство је нешто што треба да буде искрено и из срца и засновано на односу који заиста постоји", закључује ова девојка.
(Телеграф)
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