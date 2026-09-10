Трансродне лутке у вртићу изазвале буру у политици

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
"Је неко у дјечји вртић 'увео' трансродне лутке?" - питање је то на које је МОСТ Загреб од Града Загреба затражио одговор ради фотографија које приказују двије необичне лутке, али и на темељу запримљених информација из више извора са терена.
Из Моста кажу да је у питању садржај намијењен малољетној дјеци те га из тог разлога треба озбиљно и хитно провјерити.
Од надлежних институција траже јасно оглашавање и утврђивање свих чињеница. Њихов циљ, наглашавају, није ширење непровјерених информација или политичко препуцавање, него "заштита дјеце и правовремено разјашњавање свих навода који изазивају оправдану забринутост родитеља".
У свом саопштењу, Мост Загреб тражи од Града Загреба хитну обуставу "трансродних лутака у дјечји вртић на подручју Стењевца те објаву цјелокупне документације повезане с њиховим одабиром и набавком".
Загребачки вртићи не смију постати полигон за провођење воук идеологије, посебно без јасног стручног и педагошког образложења те без знања и учешћа родитеља, упозоравају.
"Мичите прсте од наше дјеце! Томашевићева градска власт нема право загребачке вртиће претварати у лабораторије воук идеологије, а дјецу користити за спровођење својих свјетоназорских експеримената. Дјечји вртић мора бити мјесто игре, сигурности, учења и здравог развоја, а не простор у којем ће се дјеци најраније доби преко трансродних лутака наметати идеолошке поруке које не могу разумјети нити критички пропитивати", поручио је Марко Сладољев, градски вијећник Градске четврти Стењевец и повјереник Моста за Стењевец.
"Град Загреб мора одмах одговорити ко је одлучио да се дјеци предшколске доби јавним новцем намећу овакви идеолошки садржаји. Желимо знати колико су трансродне лутке плаћене, ко је добављач, ко је одобрио набавку и који је тачно њихов педагошки циљ. Није довољно изговорити ријечи попут 'инклузивности', 'различитости' или 'савременог приступа'. Тражимо конкретно стручно образложење: што би дијете предшколске доби из таквог садржаја требало научити, којој је старосној групи намијењен и који стручни стандард оправдава његово увођење у вртић", додао је Сладољев.
Мост Загреб тражи и објаву података о стручњацима који су учествовали у одабиру опреме, укључујући информацију јесу ли се о развојној примјерености трансродних лутака оглашавали психолози, педагози, едукацијски рехабилитатори или други стручњаци. Од градске власти очекују и одговор на питање јесу ли родитељи унапријед обавијештени о садржајима који ће бити доступни њиховој дјеци те је ли им омогућен увид у њихову педагошку и програмску основу.
"Нећемо прихватити да се свако противљење воук агенди аутоматски проглашава нетолеранцијом, док се родитељи систематски искључују из одлука које се директно односе на одгој њихове дјеце. Родитељи нису непријатељи образовања нити декор у систему. Они су први и темељни одгојитељи своје дјеце и градска власт то мора поштовати", казао је Сладољев.
Мост Загреб закључује да не траже да Град прихвати њихову контролу, али наглашавају да "Загреб није ничија идеолошка лабораторија".
"Нека градска власт докаже документима разлоге набавке играчака и омогући родитељима потпуни увид. Ако то не може доказати, опрему треба одмах повући, одлуку преиспитати и утврдити одговорност", истакнуо је Сладољев.
Међутим, Град Загреб у међувремену је одговорио на питања Моста Загреб. Они су поручили како за дјечје вртиће набавља класичне дјечје лутке, но да су испоручене криве те су враћене.
"Наведене лутке нису наручене, нису тражене нити су прихваћене од стране Града Загреба или дјечјег вртића. Управо супротно - чим је по отварању пошиљке утврђено одступање од уговорене спецификације, опрема је одбијена те исти дан враћена добављачу", поручили су из Кабинета градоначелника Томислава Томашевића.
Кабинет наводи како су спецификације набавке опреме и дидактике за Дјечји вртић Стењевец јавно доступне у Електроничком огласнику јавне набавке РХ (ЕОЈН).
"Из објављеног трошковника недвосмислено је видљиво да се за вртић набављају класичне дјечје лутке примјерене дјечјем узрасту и потребама одгојно-образовног рада. Приликом испоруке опреме утврђено је да испоручене лутке нису одговарале уговореној спецификацији због грешке у производњи", одговорили су из Града на упит Хине.
Наведена опрема није прихваћена, додали су, већ је у уторак, 8. септембра, истог дана кад је и испоручена, враћена добављачу уз захтјев за испоруком производа који одговарају уговореном цјеновнику, наводи "Нет.хр".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч1
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
53
18
45
18
38
18
24
18
19
Тренутно на програму