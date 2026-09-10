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Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

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10.09.2026 17:02

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Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас, 10. септембра, догодила у Улици Браће Пиштељића у Бањалуци.
Фото: Patrole radari/viber grupa

Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас догодила у Улици Браће Пиштељића у Бањалуци.

Како су за "Независне новине" казали из Полицијске управе Бањалука, незгода се догодила око 15.50 часова, а у њој су учествовали путничко возило и мотоцикл.

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"Возач мотоцикла задобио је тјелесне повреде и превезен је на УКЦ РС. Нема обуставе саобраћаја. У току је вршење увиђаја од стране полицијских службеника ПС за БС Бањалука", казали су из полиције.

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Подсјећамо, због ове незгоде саобраћај се у овом дијелу града одвијао отежано.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бања Лука

удес

Полиција

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