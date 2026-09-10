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Ковачевић: Иницијатива нема никакву шансу

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10.09.2026 17:35

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Иницијатива појединих посланика за суспензију специјалних паралелних односа Републике Српске и Србије нема апсолутно никакву шансу и Република Српска и њени представници то никада неће дозволити, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

Ковачевић је навео да то неће дозволити барем док Републику Српску представљају они који је тренутно представљају и који су израз власти, већинске воље Републике Српске.

Он је рекао да, нажалост, види да је један од посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ из опозиције рекао да он мисли да треба да се укине Дом народа или да, ако Дом народа не одлучује о нечему о чему је донио одлуку Представнички дом, гдје Бошњаци могу малтене самостално да доносе одлуке, да то треба да буде усвојено.

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"Замислите ви ту глупост", упитао је Ковачевић за РТРС.

Он је навео да Представнички дом броји укупно 42 посланика, 14 се бира из Републике Српске, 28 из Федерације.

"Знате колико од тих 28 су представници бошњачких политичких странака? 25. Да ли је 25 већина од 42? Јесте и те како", каже Ковачевић.

Нагласио је да представници опозиције из Републике Српске предлажу да Бошњаци сами могу да доносе све одлуке, они који призивају Иран да се Србима поново одсијецају главе, који траже да немамо односе са Србијом, који желе да се Србима ради све оно што су радили од 1992. до 1995. године.

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"Због тога што не могу да нам опросте што смо за разлику од Другог свјетског рата, Првог свјетског рата, када су они са свим окупаторима увијек били против Срба, када су вршили геноциде над нама, што смо од 1992. до 1995. били довољно способни да се одбранимо и да створимо своју Републику Српску. Ми ћемо знати да је одбранимо", поучио је Ковачевић.

Посланици из ФБиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ упутили су на више од 800 адреса у Европи, САД, Великој Британији, како су, навели, иницијативу за хитно преиспитивање и привремену суспензију Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Србије и Републике Српске.

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Таг :

Радован Ковачевић

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