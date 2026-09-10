Кристијан Шмит и ЦиК завршили пред ОФАК-ом! Тражи се испитивање "муљажа" у БиХ и санкције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:7
Канцеларија САД за контролу стране имовине (ОФАК) располаже материјалима у којима је наведено да се дјеловање Кристијана Шмита и Централне комисије у БиХ могу окарактерисати као мијешање у демократски процес у Републици Српској.
Ову информацију потврдила је републиканска конгресменка Селест Малој која је тражила од ОФАК-а да испита мијешање Шмита и ЦИК-а у демократске процесе у Републици Српској, скренувши пажњу на смјењивање демократски изабраног предсједника Реублике Српске Милорада Додика.
"Пишем Вам у вези са информацијама које су недавно достављене ОФАК-у у вези са поступцима Кристијана Шмита и ЦИК-а у вези са смјењивањем демократски изабраног предсједника Републике Српске", навела је Малојева у писму у које је имала увид Новинска фондација "Дејли колер".
Малојева, која је конгресмен из реда републиканаца, истакла је да је, према њеним сазнањима, ОФАК добио материјале у којима је наведено да се поступци Шмита и ЦИК-а могу окарактерисати као мијешање у демократски процес у Републици Српској.
Она је у писму од 31. августа затражила од ОФАК-а детаљан преглед материјала, истакавши да чека резултате те истраге.
Да је за Вашингтон сумњиво дјеловање Кристијана Шмита, као и структура око њега, доказује и чињеница да је нова америчка администрације предвођена Доналдом Трампом затражила његов одлазак из БиХ.
Шмит је био у дослуху са Мајклом Марфијем, изаслаником Џозефа Бајдена, са којим су прекрајали изборну вољу у БиХ. Од наметања "тројкине" Владе у ФБиХ, до наметања закона којим су уклонили предсједника Републике Српске, Кристијан Шмит је без устручавања насилно мијењао изборну слику у БиХ.
Такво мешетарење ни њега, ни европских ослонаца није наишло на одобравање нове америчке администрације. Осим што се већ у старту нова америчка администрација дистанцирала од мијешања у унутрашње ствари унутар БиХ, такође су и упутили критике европским "савезницима" који желе да управљају политичким процесима.
Додатни показатељ је и проблематизација избора новог високог представника за којег САД сматра да треба да има ограничена овлашћења, док европски "партнери" желе новог Кристијана Шмит.
До таквог избора на крају није дошло, а могућа истрага у ОФАК-у Шмита и ЦИК-а додатно ће учврстити позицију Вашингтона да је прекрајање изборне воље у БиХ неприхватљиво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч1
БиХ
2 ч17
БиХ
7 ч2
Најновије
Најчитаније
16
01
15
56
15
55
15
53
15
50
Тренутно на програму