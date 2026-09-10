Спремите се: Објављена прогноза до самог краја септембра

Аутор:АТВ редакција
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Из Федералног хидрометеоролошког завода данас је објављена средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за период од наредне двије седмице, до 25. септембра ове године.
До 12. септембра очекује се нестабилније вријеме, праћено чешћим пљусковитим падавинама и осјетним падом температура. Од 13. до 17. септембра изгледан је стабилнији и углавном сув период, уз доста облака и температуре приближне уобичајеним вриједностима за ово доба године.
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Од 18. септембра до краја прогнозираног периода повећава се вјероватноћа за нестабилније временске прилике и нешто интензивније падавине, уз температуре које би се углавном могле задржавати испод просјека.
До 17. септембра очекују се температуре углавном у границама уобичајених вриједности за овај период године. Јутарње температуре у Босни прогнозирају се између 10 и 15, а у Херцеговини између 17 и 21 степен. Максималне дневне температуре у Босни очекују се углавном од 23 до 27, а у Херцеговини до око 30 степени.
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Од 18. септембра до краја прогнозираног периода изгледан је осјетно свјежији период. Према тренутним прогностичким показатељима, температуре током већег дијела овог периода могле би бити ниже од уобичајених за ово доба године. Јутарње температуре у Босни очекују се углавном између 7 и 12 степени, а у Херцеговини између 11 и 16. Максималне дневне температуре у Босни могле би достизати вриједности до око 23, а у Херцеговини до око 28 степени.
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