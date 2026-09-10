"Мјерама Владе за подршку младима у пољопривреди уложено 76 милиона КМ"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Шековићима да је мјерама Владе Српске од 2022. до краја 2025. године за подршку младима у пољопривреди издвојено 76.000.000 КМ.
"Млади су одабрали тежи пут, али ће остати и радити у Републици Српској", рекао је Минић уочи отварања треће Конференције младих у пољопривреди Републике Српске која се ове године одржава у Шековићима.
Он је рекао да су енергија и пољопривредна производња најбитније.
"Свака заједница када има енергију и храну има самосталност и слободу", истакао је Минић.
Он је поручио да је у овој години реализована још једна мјера, а то је подјела трактора.
"Имамо неколико момака који имају задруге и окупљају младе. Имамо задругу из Шамца, која се зове `Земља очева – Тера патриа` која окупља и коју су основала дјеца погинулих бораца и који показују колико је остала жеља да живе и раде у Републици Српској, а ресорно министарство са њима креира мјере", поручио је Минић, преноси Срна
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