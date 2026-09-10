Низ мјера за подршку младима на селу: "Девет инжењера добило по 40.000 КМ"

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања спроводе низ мјера које се односе на подршку младима на селу као и развој пољопривредне производње, каже за АТВ Рајка Јокановић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције Агенције за аграрна плаћања РС.
"Те мјере су дио ширег стратешког циља Владе Републике Српске који су усмјерене за финансијску и инфраструктурну подршку како би млади остали на селу и како би се што боље развијала пољопривредна производња. Путем разних мјера је пружена подршка као што су економско оснаживање жена на селу. Поред тога жене могу да остваре подршку и преко удружења жена гдје имај разне пословне активности. Подржали смо преко 34 удружења жена.
Жене су подносиоци захтјева и за капиталне инвестиције и дефинитивно су један од покретача пољопривредне производње и један од оживљавања руралног подручја", каже Јокановић.
Поред жена, веома битни су и млади.
"Поред жена, имамо и младе у пољопривреди, то су носиоци газдинстава до 40 година, ту имамо низ мјера. Подршка самозапошљавању дипломираних инжењера пољопривреде, прехрамбене технологије, доктора ветерине. У претходних пар дана, донесена су рјешења за 9 дипломираних инжењера пољопривреде којима су одобрена средства по 40.000 КМ да би на свом газдинству започели пољопривредну производњу. Један од идеја је ратарска производња, неки ради музна грла, имамо и пластеничку производњу", истиче Јокановић.
Оно што је кључно за развој пољопривреде у руралним дијеловима је свакако инфраструктура.
"Рурална инфраструктура је кључна за развој. Министарство је 2023. креирало програм којим се подржава рурална инфраструктура. То се првенствено односи на путну инфраструктуру, на водоснабдијевање, на изградњу школа и обданишта, тако да то увелико утиче на квалитет живота и стварамо услове да млади остају на селу и да се баве пољопривредном", каже Јокановић.
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