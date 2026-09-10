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На Црном врху код Зворника обиљежено 34 године од убиства 11 припадника ВРС

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10.09.2026 11:57

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На Црном врху код Зворника обиљежено 34 године од убиства 11 припадника ВРС
Фото: RTRS

На Црном врху код Зворника обиљежено је 34 године од када је од стране муслиманских снага Сребренице убијено 11 припадника Војске Републике Српске.

Служен је парастос на мјесту гдје су убијени, а потом су положени вијенци и прислужене свијеће.

Предсједник Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Миливоје Марковић рекао је да су сребренички муслимани прије 34 године на Црном врху из засједе пресјекли колону возила и извршили невиђени злочин над цивилима, војницима и полицијом, од којих је већина била у цивилним одијелима.

(РТРС)

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Тагови :

Зворник

Црни врх

страдање Срба

служен парастос

Војска Републике Српске

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