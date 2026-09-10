На Црном врху код Зворника обиљежено 34 године од убиства 11 припадника ВРС

Аутор:АТВ редакција
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На Црном врху код Зворника обиљежено је 34 године од када је од стране муслиманских снага Сребренице убијено 11 припадника Војске Републике Српске.
Служен је парастос на мјесту гдје су убијени, а потом су положени вијенци и прислужене свијеће.
Предсједник Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Миливоје Марковић рекао је да су сребренички муслимани прије 34 године на Црном врху из засједе пресјекли колону возила и извршили невиђени злочин над цивилима, војницима и полицијом, од којих је већина била у цивилним одијелима.
(РТРС)
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