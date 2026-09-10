Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници информацију о активностима у вези са преговорима за закључивање Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Српске.
Влада је прихватила све одредбе Посебног колективног уговора за запослене у органима управе о којима је постигнута сагласност између представника Министарства управе и локалне самоуправе и репрезентативних синдиката као основе за закључивање новог уговора.
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске овлаштен је да потпише усаглашен текст Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу након сједнице.
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