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Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

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10.09.2026 12:40

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Влада Републике Српске сједница 10.09.2026.
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници информацију о активностима у вези са преговорима за закључивање Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Српске.

Влада је прихватила све одредбе Посебног колективног уговора за запослене у органима управе о којима је постигнута сагласност између представника Министарства управе и локалне самоуправе и репрезентативних синдиката као основе за закључивање новог уговора.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске овлаштен је да потпише усаглашен текст Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Српске, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу након сједнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

сједница

Влада Републике Српске

Посебни колективни уговор

управа

Република Српска

Коментари (20)

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