Logo

Марић Тубоњић: Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 12:09

Коментари:

1
Трактор
Фото: ATV

Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити, рекла је Горана Марић Тубоњић, мини фарма Тубоњић, село Црквена код Прњавора.

"Што се тиче подстицаја, ми смо баш задовољни и захвални. Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити, остварујем 50% поврата на основу тога што сам жена и живимо на селу", каже Горана Марић Тубоњић.

Према њеним ријечима, посредством Агенције за аграрна плаћања обезбијеђен је трактор, балирка, растресач стајског ђубрива, пресу, велику тањирачу и фрезу.

"Да немамо подстицај, ми то не би могли себи приуштити, остварити и узети. Нова ствар је нова, кад кренемо не сикирамо се да ће се нешто покварити", каже Марић Тубоњић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Подстицаји

Агенција за аграрна плаћања

Република Српска

Горана Марић Тубоњић

Коментари (1)

Више из рубрике

Зграда институција Влада Републике Српске

Република Српска

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

1 д

0
Додик Блануша

Република Српска

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

1 д

15
Делегација Републике Српске у посјети Израелу

Република Српска

Додик: Јерусалимски патријарх жели да посјети Бањалуку

2 д

17
Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, јавља извјештач Срне.

Република Српска

Додик посјетио Христов гроб: Молитва за српски православни народ, Српску и Србију

2 д

5

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Четири нове врсте инсеката добиле име по Тејлор Свифт

12

46

Фарма Јокић захваљујући подстицајима направила коморе за зрење сира

12

44

У Бањалуци обиљежен Дан ратних војних инвалида

12

40

Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

12

34

Словенија укида деветогодишњу основну школу: Катастрофалан пад знања покренуо велику реформу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима