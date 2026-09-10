Марић Тубоњић: Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити

Аутор:АТВ редакција
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Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити, рекла је Горана Марић Тубоњић, мини фарма Тубоњић, село Црквена код Прњавора.
"Што се тиче подстицаја, ми смо баш задовољни и захвални. Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити, остварујем 50% поврата на основу тога што сам жена и живимо на селу", каже Горана Марић Тубоњић.
Према њеним ријечима, посредством Агенције за аграрна плаћања обезбијеђен је трактор, балирка, растресач стајског ђубрива, пресу, велику тањирачу и фрезу.
"Да немамо подстицај, ми то не би могли себи приуштити, остварити и узети. Нова ствар је нова, кад кренемо не сикирамо се да ће се нешто покварити", каже Марић Тубоњић.
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