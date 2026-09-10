Марић Тубоњић: Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити

Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити, рекла је Горана Марић Тубоњић, мини фарма Тубоњић, село Црквена код Прњавора.

"Што се тиче подстицаја, ми смо баш задовољни и захвални. Да није подстицаја ми ништа себи ново не би могли купити, остварујем 50% поврата на основу тога што сам жена и живимо на селу", каже Горана Марић Тубоњић.

Према њеним ријечима, посредством Агенције за аграрна плаћања обезбијеђен је трактор, балирка, растресач стајског ђубрива, пресу, велику тањирачу и фрезу.

"Да немамо подстицај, ми то не би могли себи приуштити, остварити и узети. Нова ствар је нова, кад кренемо не сикирамо се да ће се нешто покварити", каже Марић Тубоњић.