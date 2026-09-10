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Aустријска чета замијенила мађарску у Еуфору

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10.09.2026 16:43

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Aустријска чета замијенила мађарску у Еуфору

Аустријски припадници Еуфора преузели су данас одговорности од одлазеће мађарске чете након завршетка мандата у оквиру операције "Алтеа".

У саопштењу Еуфора се прецизира да ће аустријска чета, која је већ била распоређена у БиХ на вјежби "Брзи одговор", сада наставити своју службу као дио Мултинационалног батаљона.

Процес примопредаје обезбјеђује континуитет оперативних способности и спремности, а истовремено одражава блиску сарадњу између земаља које шаљу снаге Еуфору.

Еуфор захваљује мађарском особљу за професионалност, преданост и допринос током њиховог распоређивања и поздравља аустријску чету док преузима своје нове одговорности, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

ЕУФОР

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