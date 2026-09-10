Aустријска чета замијенила мађарску у Еуфору

Аутор:АТВ редакција
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Аустријски припадници Еуфора преузели су данас одговорности од одлазеће мађарске чете након завршетка мандата у оквиру операције "Алтеа".
У саопштењу Еуфора се прецизира да ће аустријска чета, која је већ била распоређена у БиХ на вјежби "Брзи одговор", сада наставити своју службу као дио Мултинационалног батаљона.
Процес примопредаје обезбјеђује континуитет оперативних способности и спремности, а истовремено одражава блиску сарадњу између земаља које шаљу снаге Еуфору.
Еуфор захваљује мађарском особљу за професионалност, преданост и допринос током њиховог распоређивања и поздравља аустријску чету док преузима своје нове одговорности, преноси "Срна".
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