Кошарац позвао сарајевску "тројку": Смирите доживљај

Аутор:АТВ редакција
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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац позвао је данас сарајевску "тројку" да смири политичке доживљаје, поручивши да би се, ако наставе да поткопавају Дејтонски споразум, могли суочити са једноставном истином - да без Дејтона и Србије нема ни БиХ.
"БиХ је настала Дејтонским споразумом, а Србија је његов потписник и гарант. Споразум о специјалним паралелним односима Српске и Србије је уставна и дејтонска категорија", објавио је Кошарац на Иксу.
BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija. 👇— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 10, 2026
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