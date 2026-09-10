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Кошарац позвао сарајевску "тројку": Смирите доживљај

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10.09.2026 15:50

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац позвао је данас сарајевску "тројку" да смири политичке доживљаје, поручивши да би се, ако наставе да поткопавају Дејтонски споразум, могли суочити са једноставном истином - да без Дејтона и Србије нема ни БиХ.

"БиХ је настала Дејтонским споразумом, а Србија је његов потписник и гарант. Споразум о специјалним паралелним односима Српске и Србије је уставна и дејтонска категорија", објавио је Кошарац на Иксу.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Тројка

Сарајево

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