Одборнице се замало потукле на Скупштини

Аутор:АТВ редакција
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Бурна политичка расправа у Скупштини Истарске жупаније у четвртак, 10. септембра, готово је прерасла у физички обрачун двије одборнице, а ситуација је постала толико напета да су њихове колеге морале да их раздвајају.
Све је почело током расправе о негативном налазу ревизије пословања Истарског велеучилишта, али се прича о финансијама и одговорности убрзо претворила у жесток лични сукоб СДП-ове Сање Радоловић и Ирене Перушко, одборнице с листе Бориса Милетића.
Због инцидента предсједник Скупштине Валтер Флего прекинуо је сједницу и одредио паузу.
Перушко је током расправе прозвала начелника Вижинаде Марка Ференца, који је тражио да се испита одговорност декана Истарског велеучилишта Дагласа Кораце.
"Како неко с оваквим налазима ревизије може уопште тражити било какву одговорност декана, када није одговарао пред становницима своје опћине?", упитала је Перушко.
Након ње за говорницу је изашла Радоловић, која је поручила да СДП не тражи ничију "главу", већ одговорност за негативан ревизорски налаз.
А онда је расправа скренула у потпуно другом правцу.
Радоловић је Перушко прозвала због њеног сина, који је члан Савјета младих Истарске жупаније, наводећи да је одборница гласала о извјештају Савјета у којем је њен син ангажован.
"Прозивате начелника Ференца, а ви проводите инцест промовишући свог сина у Савјету младих", рекла је Радоловић, користећи ријеч "инцест" у политичком обрачуну, а не у њеном дословном значењу.
Та изјава изазвала је бурну реакцију Ирене Перушко.
"Какав инцест? Срам вас било", повикала је из одборничке клупе.
"О каквом инцесту ви причате? Јесте ли ви свјесна шта сте сад рекли?", наставила је Перушко.
Ситуација је убрзо измакла контроли. Према извјештајима хрватских медија, Перушко је устала из клупе, а двије одборнице кренуле су једна према другој.
Колеге су реаговале и стале између њих, спријечивши да вербални сукоб прерасте у физички обрачун.
Предсједник Скупштине Валтер Флего покушао је да смири ситуацију.
"Овако нећемо разговарати. Ја могу прекинути сједницу", упозорио је, након чега је одредио петоминутну паузу како би се страсти смириле.
Како пише "Глас Истре", сједница је прекинута управо због инцидента, док је портал Истра24 објавио фотографије драматичних тренутака.
Због чега је уопште почела свађа?
Иза бурног сукоба налази се озбиљнија тема - негативан налаз ревизије пословања Истарског велеучилишта.
Дио одборника тражи да се утврди одговорност декана Дагласа Кораце, а једно од кључних питања јесте зашто је током ревизије мијењана, односно поново отварана главна књига.
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