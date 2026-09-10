Ове намирнице сутра не треба јести

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају данас Усјековање главе Светога Јована Крститеља. Који обичаји прате Празник има дугу традицију и убраја се у велике датуме, који се посебно поштују. Како предање каже, ово је дан када је Јован Крститељ страдао па га треба провести у молитви и строгом посту.овај празник?
Обичају налажу сљедеће- избјегава се било какав рад, како у кући, тако и ван дома. Данас треба постити, а вјерници се окупљају у храмовима на литургији.
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Вјеровање каже да се на овај дан не једе и не пије ништа што је црвено јер ова боја симболизује проливену крв Јованову. Овај обичај се у појединим деловима наше земље нарочито практикује због здравља деце која такође не једу намирнице црвене боје, пише "Жена Блиц".
Ту је и обичај да не треба јести било шта из тањира, а ни са тацне. Вјерници се данас не веселе и не славе.
На данашњи дан рођен је патријарх српски Павле 1914. године у Кућанцима као Гојко Стојчевић, преминуо је 15. новембра 2009. у Београду.
Празник Усјековање главе Светог Јована Крститеља познат је у нашем народу и као јесењи Свети Јован или Јован Главосек и изузетно се поштује.
О празнику треба знати… Ирод Антипа, син Ирода Старијег, који је убио новорођенчад витлејемску у време рођења Исуса Христа, био је владар Галилеје и Переје у време проповеди Исуса Христа и Јована Крститеља. Ирод је био ожењен кћерком арапског кнеза Арете.
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Ирод је тјерао своју закониту жену и узео себи за љубавницу Иродијаду, жену свог брата Филипа, који је још био у животу. Против овог безакоња устао је Јован Крститељ и пред свима напао Ирода и Иродијаду. Владар није дозвољавао да било ко говори против њега, Свети Јован се убрзо нашао у тамници. За вријеме једне забаве у свом двору у Севастији Галилејској, пред гостима је играла Саломија, кћерка Иродијадина и Филипова.
Пијани Ирод, занесен ватреним плесом, обећао је играчици да ће јој дати шта год да тражи, а она је, на наговор мајке, затражила главу Јована Крститеља на тацни.
Ирод је наредио да се Јован Крститељ посјече у тамници и његова глава донесена је на тањиру. Јованови ученици ноћу су узели тијело свог учитеља и сахранили га, а Иродијада је избола иглом Јованов језик, па главу закопала на неко нечисто мјесто.
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Смрт светог Јована догодила се пред Пасху, односно уочи Ускрса. Међутим, празновање 11. септембра установљено је због тога што је тог дана освећена црква коју су подигли на његовом гробу у Севастији цар Константин и царица Јелена.
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