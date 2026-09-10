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Посљедице невремена у Бањалуци: Ватрогасци објавили фотографије

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10.09.2026 19:25

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Посљедице невремена у Бањалуци
Фото: Facebook

Бањалучки ватрогасци су јуче, након снажног невријемена, у послијеподневним часовима на више локација уклањали оборена стабла с крова куће, саобраћајница и каблова расвјете.

Бањалуку је у послијеподневним часовима захватило невријеме праћено јаким вјетром, обилном кишом и грмљавином, које је направило проблеме и у саобраћају.

Ватрогасци су јуче имали укупно 15 интервенција, а велики број њих услиједио је управо након доласка невремена.

Посебно интензивно било је између 16 и 18 часова.

У Улици Стојана Јанковића ватрогасци су у 16.22 часова интервенисали због стабла које је пало на кров куће и саобраћајницу.

Готово истовремено, у Пријечанима су уклањали стабло са саобраћајнице и каблова расвјете.

Интервенције због оборених стабала забиљежене су и у улицама Младена Стојановића, Мише Ступара, Марка Липовца, Јове Кременовића и Романијској.

Посљедња интервенција евидентирана је у 23.40 часова у Улици Огњена Прице, гд‌је су ватрогасци пружили помоћ суграђанину.

Невријеме није погодило само Бањалуку. Снажан олујни систем захватио је и Лакташе, гд‌је је пало толико леда да су га мјештани уклањали лопатама, док су вода и град причинили материјалну штету. Невријеме је захватило и Приједор и Костајницу.

"Противградна превентива Републике Српске" саопштила је данас да су током јучерашњих нестабилности на подручју Српске испаљене укупно 133 противградне ракете.

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Тагови :

Бањалука

невријеме

Ватрогасци

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