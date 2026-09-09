Киша донијела олакшање на пожаришту у Пискавици

Аутор:Лана Остојић
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Док Херцеговина и даље чека озбиљнију кишу, пријеко потребну за борбу с пожарима, падавине су стигле у Бањалуку и дале предах овдашњим ватрогасцима и мјештанима Горње Пискавице.
Тамо је пет дана трајала борба с ватреном стихијом. Ватра је угрозила куће, помоћне објекте, цркву, гробља. Прогутала је неколико објекта. На пожаришту, прије кише, је била и наша екипа.
Киша је донијела олакшање на пожаришту у Пискавици. Након 5 дана борбе са ватром дошла је у спас мјештанима и спасилачким службама. Пожар је данима озбиљно пријетио породичним кућама, црквама, гробљима и ловачким кућама. Главни објекти нису страдали, али ватра је прогутала неколико помоћних објеката и захватила неколико дунума шуме.
"Неприступачан је простор, тешко се може прићи. Из приложеног се види да то не стаје и да на више локација има буктиња. Ево ово је већ дошло да кажем до планинарског дома и ловачке куће. Ту су људи одбранили ловачку кућу, али ево ватра се шири према насељу Шумари, свакако према Бузаџијама, Ковачевићима, на све стране је захватило и пружа се према поткзорским селима", рекао је предсједник Мјесне заједнице Горња Пискавица Горан Кнежевић.
Јуче је у дијелу Ковачевића ватра стигла надомак кућа. Додатни проблем у гашењу представљао је неприступачан и изузетно захтјеван терен.
"Јако је изазовно. Успјели смо локализовати пожар, спасили смо неке објекте – као овај што је испред нас. Видите какво је стање, а била је велика борба, исцрпљујућа, али успјели смо. А што се тиче у дубини шуме – ту смо ми немоћни", истакао је из Шумског газдинства Бањалука Мирко Груловић,
Пожаре у Бањалуци најчешће изазове људска рука, односно неодговорно понашање грађана, поручује командир Ватрогасне бригаде Бањалука.
"Гасили смо спорадично, активно и пасивно - у смислу да смо спречавали да буду угрожене куће и људски животи. Тамо гдје је неприступачан терен, тамо не може крочити људска нога, тако да смо се трудили да тај пожар сачекујемо или палимо неку контраватру. Данас је ситуација пуно боља, киша је помогла. Сада спорадично тиња неки пањ у дубини шуме, али мислим да ће и то бити угашено у току ноћи", изјавио је командир Ватрогасне бригаде Бањалука Мирослав Малинић.
Ватрогасна бригада од почетка године до дансас имала је 945 интервенција, што је у односу на просјек значајно повећање. Штета коју је пожар у Пискавици оставио иза себе тек ће се сабирати.
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