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Ево када и гдје ће бити одржани тестни избори у Бањалуци

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09.09.2026 17:03

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Избори
Фото: ATV

Тестни избори у Бањалуци биће одржани у петак 11. септембра у Мјесној заједници Булевар, на адреси Улица Симеуна Ђака бр. 15 и то у периоду од девет до 15 часова.

Из Градске изборне комисије Бањалука позвали су бираче из Бањалуке да учествују на тестним изборима наводећи да се тестирање организује и проводи као симулирани изборни процес, у условима који, у највећој могућој мјери, одговарају условима у којима ће се одабране изборне технологије користити у стварном изборном процесу.

"Прије приступања тестном гласању, тестни бирач дужан је потписати изјаву којом потврђује да је упознат са сврхом тестирања и даје сагласност за обраду његових личних података за потребе провођења тестних избора, у складу са прописима којима се уређује заштита личних података", наводе они.

Како додају, тестни избори проводе се као припремна активности, ради свеобухватне провјере функционалности, интегритета, сигурности, поузданости и примјењивости специфичних изборних технологија у условима симулираног изборног процеса.

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"Циљ тестних избора је да се кроз свеобухватну симулацију изборног процеса провјери функционисање изабраних изборних технологија у њиховој међусобној повезаности и у интеракцији са изборним процедурама, учесницима у изборном процесу и другим релевантним системима, уз истовремену провјеру испуњености техничких услова за њихову примјену у изборном процесу", додају они, преносе Независне.

Иначе, резултати тестних избора представљају основ и за утврђивање евентуалних недостатака и потреба за предузимањем додатних активности прије њихове примјене на дан Општих избора, 04. октобра 2026. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Избори 2026

Бања Лука

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