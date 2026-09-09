Ево када и гдје ће бити одржани тестни избори у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Тестни избори у Бањалуци биће одржани у петак 11. септембра у Мјесној заједници Булевар, на адреси Улица Симеуна Ђака бр. 15 и то у периоду од девет до 15 часова.
Из Градске изборне комисије Бањалука позвали су бираче из Бањалуке да учествују на тестним изборима наводећи да се тестирање организује и проводи као симулирани изборни процес, у условима који, у највећој могућој мјери, одговарају условима у којима ће се одабране изборне технологије користити у стварном изборном процесу.
"Прије приступања тестном гласању, тестни бирач дужан је потписати изјаву којом потврђује да је упознат са сврхом тестирања и даје сагласност за обраду његових личних података за потребе провођења тестних избора, у складу са прописима којима се уређује заштита личних података", наводе они.
Како додају, тестни избори проводе се као припремна активности, ради свеобухватне провјере функционалности, интегритета, сигурности, поузданости и примјењивости специфичних изборних технологија у условима симулираног изборног процеса.
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"Циљ тестних избора је да се кроз свеобухватну симулацију изборног процеса провјери функционисање изабраних изборних технологија у њиховој међусобној повезаности и у интеракцији са изборним процедурама, учесницима у изборном процесу и другим релевантним системима, уз истовремену провјеру испуњености техничких услова за њихову примјену у изборном процесу", додају они, преносе Независне.
Иначе, резултати тестних избора представљају основ и за утврђивање евентуалних недостатака и потреба за предузимањем додатних активности прије њихове примјене на дан Општих избора, 04. октобра 2026. године.
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