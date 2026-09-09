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Успјешно завршено снимање студентског филма "Маркова прича"

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09.09.2026 17:40

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Маркова прича
Фото: Instagram

Пала је посљедња клапа на сету краткометражног играног филма "Маркова прича", сценаристе и редитеља Давида Јелића.

Овај пројекат, који је подржао Аудио-визуелни центар Републике Српске, доноси емотивну и снажну причу о Марку — младићу који је читав живот провео у кућној изолацији.

Његов први излазак у спољашњи свијет и сусрет са непознатом дјевојком ставиће га пред тежак избор између лажне сигурности и живота који је заиста вриједан живљења.

Глумачку екипу предводе сјајни: Драган Љуштина, Николина Фригановић, Тарик Филиповић, Вања Ђуришић, Драгана Марић и Никола Круљ.

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Иза камере стоји креативни тим младих професионалаца и студената:

Директор фотографије: Давид Шипка, монтажер: Драган Мајкић (којем је ово уједно и дипломски филм,сценографкиња: Зорана Кљечанин, костимографкиње: Дајана и Јелена Максимовић, продуценткиња: Ивона Бијелић, продукција: Козара филм.

Пројекат је реализован уз подршку АВЦРС и у сарадњи са Академијом умјетности Универзитета у Бањој Луци.

"Честитамо комплетној екипи на великом труду, раду и сјајној енергији на сету. Са нестрпљењем очекујемо постпродукцију и премијеру "Маркове приче"!", наводе из Аудио-визуелног центра Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Филм

"Маркова прича"

Аудио-визуелни центар

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Успјешно завршено снимање студентског филма "Маркова прича"

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