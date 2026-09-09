Успјешно завршено снимање студентског филма "Маркова прича"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пала је посљедња клапа на сету краткометражног играног филма "Маркова прича", сценаристе и редитеља Давида Јелића.
Овај пројекат, који је подржао Аудио-визуелни центар Републике Српске, доноси емотивну и снажну причу о Марку — младићу који је читав живот провео у кућној изолацији.
Његов први излазак у спољашњи свијет и сусрет са непознатом дјевојком ставиће га пред тежак избор између лажне сигурности и живота који је заиста вриједан живљења.
Глумачку екипу предводе сјајни: Драган Љуштина, Николина Фригановић, Тарик Филиповић, Вања Ђуришић, Драгана Марић и Никола Круљ.
Република Српска
Састанак Минића, Цвијановићеве и Гајића уочи полагања камена темељца за нови вртић
Иза камере стоји креативни тим младих професионалаца и студената:
Директор фотографије: Давид Шипка, монтажер: Драган Мајкић (којем је ово уједно и дипломски филм,сценографкиња: Зорана Кљечанин, костимографкиње: Дајана и Јелена Максимовић, продуценткиња: Ивона Бијелић, продукција: Козара филм.
Пројекат је реализован уз подршку АВЦРС и у сарадњи са Академијом умјетности Универзитета у Бањој Луци.
"Честитамо комплетној екипи на великом труду, раду и сјајној енергији на сету. Са нестрпљењем очекујемо постпродукцију и премијеру "Маркове приче"!", наводе из Аудио-визуелног центра Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
11
18
10
17
50
17
46
17
40
Тренутно на програму