Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Легендарни српски глумац, редитељ и продуцент Љубиша Самарџић, који је преминуо 8. септембра 2017. године у 81. години, није сахрањен у Алеји заслужних грађана, гдје почивају бројни великани домаће умјетничке сцене.
Чувени Смоки је, према сопственој жељи, кремиран, а његова урна положена је у породичну гробницу. Разлог због којег је желио да почива управо тамо посебно је емотиван - желио је да заувијек буде поред свог сина јединца Драгана Гагија Самарџића, који је преминуо у 34. години.
Иако је својим радом оставио неизбрисив траг у југословенској и српској кинематографији и заслужио мјесто међу највећим умјетницима, Самарџић је изабрао другачији пут. Његова посљедња жеља била је везана за породицу и трагедију коју је носио са собом.
Јавност је 2020. године остала затечена када су се појавиле фотографије његовог запуштеног гробног мјеста. Надгробна плоча тада је била готово потпуно прекривена пузавицама и дивљим растињем, па је вечна кућа једног од највољенијих глумаца изгледала далеко од онога што је заслужио.
Сцена
Нема Србина који не воли "Врућ ветар", а умало није емитована: Прије сваке епизоде се водила расправа
Ситуација је данас потпуно другачија. Гроб је преуређен, надгробне плоче су замењене, простор око споменика уређен, а постављене су и нове вазе за цвијеће.
Љубиша Самарџић рођен је 19. новембра 1936. године у Скопљу, а детињство је провео у околини Нишке Бање, у рударској породици. Његов отац Драго радио је у руднику "Јелашница", а преминуо је 1948. године, када је Љубиша имао свега девет година.
Након очеве смрти породица је остала са минималном пензијом, па је будући глумац још као дјечак почео да ради како би помогао мајци. Током школских распуста био је портир, радио је код ујака у радњи за поправку писаћих машина, а касније је помагао и у породичној посластичарници.
Иако је најприје уписао право, љубав према глуми одвела га је на Академију за позориште, филм, радио и телевизију у Београду. Из тешког дјетињства израстао је у уметника који је обиљежио читаву епоху, а публика га памти по улогама Шурде, Бошка са Петловог брда и бројним другим незаборавним ликовима.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
33
16
30
16
20
16
17
Тренутно на програму