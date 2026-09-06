Познати турски глумац пронађен мртав: Глумио у серији "Езел"

Аутор:АТВ редакција
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Познати турски глумац Серхат Мустафа Килић пронађен је мртав у свом дому у истанбулској четврти Кагитхане. Имао је 51 годину.
Килић, којег публика памти по бројним улогама у популарним турским серијама и филмовима, пронађен је без знакова живота након што се неколико дана није јављао блиским особама.
Према информацијама турских медија, његова дјевојка дошла је у његов стан у насељу Нуртепе након што од четвртка није могла ступити у контакт с њим. Када није одговарао на позиве и куцање на врата, ушла је у стан и пронашла глумца како непомично лежи у дневном боравку.
На мјесто догађаја убрзо су стигле екипе хитне помоћи и полиција, а љекари су могли само потврдити његову смрт.
Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности смрти. Током првог прегледа на тијелу су, према појединим турским медијима, уочене модрице на подручју око очију, као и на рукама и ногама.
Ипак, нема званичне потврде да су повреде повезане са смрћу. Тачан узрок биће познат након обдукције и форензичких анализа, преноси Кликс.
Серхат Мустафа Килић рођен је 8. јула 1975. године у Анкари. Завршио је студије позоришта на Универзитету Билкент, а током каријере остварио је бројне улоге на телевизији, филму и у позоришту.
Широј публици познат је по серијама попут „Езел“, „Сексенлер“, „Соз“ и „Курулуш: Осман“, док је глумио и у филмовима „Веда“, „Киш Ујкусу“, „Нокта“ и „Мавзер“.
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