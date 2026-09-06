Минић: Задовољство видјети окупљање нашег народа око светиња

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Крушковом Пољу код Шамца да му је задовољство видјети окупљање нашег народа, а посебно дјеце, код наших светиња.
Минић који је присуствовао дочеку Његовог високогпреосвештенства епископа зворничко-тузланског Фотија и почетку богослужења у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, рекао је да је ово велики дан за ово мало мјесто, јер се обиљежава 30 година од освештања храма.
"Треба да се окупљамо око наших светиња. Драго ми је што данас видим овдје много наших људи, драго ми је што је и владика овдје. Ово је дивна прилика за окупљање мјештана Крушковог Поља", рекао је Минић новинарима.
Он је додао да је разговарао са локалним парохом, те да су договорене одређене активности које ћу и Влада Републике Српске подржати у Крушковом Пољу.
"Задовољан сам што сам данас овдје. Оног момента када се вратимо оној искреној духовној вриједности, мислим да ће нам свима бити много лакше", поручио је Минић.
Храм Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу обиљежава 30 година од освештања.
Након литургије, владика Фотије освештаће црквену зграду која се налази у близини Храма.
У оквиру црквене свечаности предвиђен је наступ Културно-умјетничког "Посавина" из Црквине и трпеза љубави, преноси Срна.
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