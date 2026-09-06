Јоловић: Генерал Младић једини човјек који је преминуо, а који може да уједини Србе

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Ратко Младић је мученички умро у притворској јединици Трибунала у Хагу и комплетан његов живот је био мученички, рекао је пуковник Војске Републике Српске у пензији Милан Јоловић Легенда.
- Често сам у контакту са Дарком Младиће, пријатељи смо. Често се дешавало када генерал позове Дарка да и ја разговарам са њим. Тешко ми је пала његова смрт, посебно што сам прошле године поднио захтјев да обиђем генерала, па сам одбијен, са образложењем да нисам ужи члан његове породице. Нису се бринули о њему, он је мученички умро, комплетан његов живот је био мученички. Као дете сироче, официр, командант, сав се био подредио борби српском народу и Републици Српској - истакао је Јоловић, додајући да је генерал због своје службе и професионализма често био одсутан од породице, али да је у свему томе имао њену подршку.
Он је нагласио да су се у Хашком трибуналу крајње сурово и нехумано односили према генералу Младићу.
- Нажалост, ми Срби смо мета од `90-их година. Мислим да ће на сахрану у понедјељак српски народ показати револт, односно с једне стране изразити жаљење и доћи да се на хришћански начин опрости од свог генерала, а с друге стране испољити револт и српски инат за све оно што су нама од `90-их година радили, а финализовали сад преко нашег генерала и команданта Ратка Младића - рекао је Јоловић за РТРС.
Јоловић је истакао да је "генерал Младић једини човјек који је умро, а који може да уједини опозицију и власт и монархисте и републиканце, делије и гробаре".
- Мислим да ће у понедјељак на сахрани бити огроман број људи, биће навијачке групе, бајкерске, разна патриотска удружења, биће и сви они који нису припадници свих тих удружења, који су једноставно љубитељи лика и дела генерала Младића. Мислим да ће чак бити мали простор колико ће бити народа. И то не само српског, већ видим да се најављују и Хрвати којима је он помагао и спасавао живот. И сам сам свједок по питању спасавања Хрвата из Средње Босне, о чему јавност мало зна - рекао је Јоловић.
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