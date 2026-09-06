Сутра генерални штрајк у свим судовима и Тужилаштву

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Јединствени синдикат државних службеника и намјештеника у правосуђу Херцеговачко-неретванског кантона најавио је за сутра генерални штрајк због ниских плата.
Синдикат годинама упозорава на изузетно ниске плате које не прате раст трошкова живота и инфлације, тражећи адекватно вредновање специфичних и сложених правосудних послова.
Након што је кантонална Влада усвојила закључак о покретању поступка мирења са запосленима у правосудном сектору, из Синдиката су поручили да "никакво фингирано мирење и бирократско одгађање неће зауставити раднике који траже само оно што су поштено зарадили".
"Ако Влада заиста жели дијалог, Синдикат је спреман за разговор — али разговор подразумијева озбиљне и конкретне понуде", истакли су из Синдиката, преноси Срна.
Генерални штрајк заказан је у 7.30 часова у свим судовима и Тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона.
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