Logo

Сутра генерални штрајк у свим судовима и Тужилаштву

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
06.09.2026 09:44

Коментари:

0
Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Јединствени синдикат државних службеника и намјештеника у правосуђу Херцеговачко-неретванског кантона најавио је за сутра генерални штрајк због ниских плата.

Синдикат годинама упозорава на изузетно ниске плате које не прате раст трошкова живота и инфлације, тражећи адекватно вредновање специфичних и сложених правосудних послова.

Након што је кантонална Влада усвојила закључак о покретању поступка мирења са запосленима у правосудном сектору, из Синдиката су поручили да "никакво фингирано мирење и бирократско одгађање неће зауставити раднике који траже само оно што су поштено зарадили".

"Ако Влада заиста жели дијалог, Синдикат је спреман за разговор — али разговор подразумијева озбиљне и конкретне понуде", истакли су из Синдиката, преноси Срна.

Генерални штрајк заказан је у 7.30 часова у свим судовима и Тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона.

Подијели:

Тагови :

Тужилаштво ХКН

Штрајк

суд

Коментари (0)

Прочитајте више

Воз на прузи.

Регион

Обустава жељезничког саобраћаја, радници у штрајку: Траже повећање плата

4 д

0
Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

Регион

Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

4 д

0
Трећу ноћ заредом рудари провели у јами: Штрајкују због неисплаћених плата

БиХ

Трећу ноћ заредом рудари провели у јами: Штрајкују због неисплаћених плата

1 мј

0
Нема договора у ФБиХ, рудари најавили протест

Друштво

Нема договора у ФБиХ, рудари најавили протест

1 мј

0

Више из рубрике

пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

БиХ

Пожар код Купреса шири се према Томиславграду и Рами

22 ч

0
Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

БиХ

Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

1 д

5
СНСД у Фочи озваничио почетак кампање

БиХ

СНСД у Фочи представио кандидате: Настављамо да развијамо Фочу и Републику Српску

1 д

1
Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ

БиХ

Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ

2 д

9

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврднуо

12

36

У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

12

17

"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

12

05

Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

12

04

Монструм: Силовао дјечака од 14 година, па прогонио дјевојку у Портсмуту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима