Нема договора у ФБиХ, рудари најавили протест

Аутор:АТВ редакција
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Представници рудара нису постигли договор, а наредни корак биће протести који су заказани за петак испред зграде Завода здравственог осигурања у Зеници.
Како је за Н1 изјавио Абдел Фазлић из Синдиката радника РМУ Какањ, на протестима ће учествовати рудари из Какња и Брезе, уз подршку Гранског синдиката.
"Ништа није договорено. Даљи кораци су протести у петак испред зграде Завода здравственог осигурања у Зеници, од стране рудника Какањ и рудника Бреза. Имамо апсолутну подршку од стране Гранског синдиката, тако да у петак очекујемо више од двије хиљаде рудара испред Завода здравственог осигурања. Прикључиће се и сви други рудари из рудника у Федерацији БиХ", рекао је Фазлић.
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Истакао је да рудари обављају један од најтежих послова, али да немају здравствено осигурање.
"Шта да кажем, радимо један од најтежих послова, идемо под земљу, а немамо здравствено осигурање. Ко то може да ради? Ово је срамота", поручио је Фазлић.
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