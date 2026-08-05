Ево како ће изгледати гласачки листићи

Аутор:Марија Милановић
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Централна изборна комисија БиХ објавила је данас редизајниране изборне листиће, који ће се пред гласачима наћи на надолазећим изборима.
Најновије измјене се односе на оне гдје ће се умјесто знака "X", како се то до сада радило,потпуно попуњавати кружић и уводити скенери.
ЦИК БиХ је на својој званичној Фејсбук страници објавила четири фотографије које приказују редизајниране гласачке листиће за Опште изборе.
ЦИК БиХ у поменутој Фејсбук објави приказује примјере гласачких листића за: Предсједништво Босне и Херцеговине и предсједника и потпредсједнике Републике Српске
Гласачки листићи за поменуте нивое састоје се од два тијела:
А дијела, који садржи називе кандидата и политичких субјеката и Б дио, који садржи упутство за гласање.
У објави ЦИК БиХ напомиње да глас важи уколико је попуњен кружић испред имена само једног кандидата.
Општи избори заказани су за 4. октобар 2026. године.
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