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Ево како ће изгледати гласачки листићи

Аутор:

Марија Милановић
05.08.2026 21:09

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нови гласачки листићи ЦИК БиХ
Фото: CIK BiH/Facebook

Централна изборна комисија БиХ објавила је данас редизајниране изборне листиће, који ће се пред гласачима наћи на надолазећим изборима.

Најновије измјене се односе на оне гдје ће се умјесто знака "X", како се то до сада радило,потпуно попуњавати кружић и уводити скенери.

ЦИК БиХ је на својој званичној Фејсбук страници објавила четири фотографије које приказују редизајниране гласачке листиће за Опште изборе.

Нови гласачки листићи

ЦИК БиХ у поменутој Фејсбук објави приказује примјере гласачких листића за: Предсједништво Босне и Херцеговине и предсједника и потпредсједнике Републике Српске

Гласачки листићи за поменуте нивое састоје се од два тијела:

А дијела, који садржи називе кандидата и политичких субјеката и Б дио, који садржи упутство за гласање.

У објави ЦИК БиХ напомиње да глас важи уколико је попуњен кружић испред имена само једног кандидата.

Општи избори заказани су за 4. октобар 2026. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

нови гласачки листићи

ЦИК БиХ

Избори 2026.

Република Српска

Босна и Херцеговина

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