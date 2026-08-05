За монструозно убиство Елфета Весели награђена слободним викендима

Аутор:Бранка Дакић
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Монструозни убица малољетног дјетета, Елфета Весели, награђена је од стране руководства Казнено-поправног завода у Тузли. Ванзаводске активности користи двије године, па се тако викендима слободно шета, не само Тузлом, већ и Републиком Српском, тачније Источном Илиџом. И у тузланском затвору у томе не виде ништа спорно.
„С обзиром да није било дестабилизација у понашању током издржавања казне затвора те да манифестовани обрасци нису упућивали на ризик од злоупотребе током кориштења ванзаводских погодности, исте су одобрене. Елфета Весели је раније неосуђивана, класификациона је група А и члан Вијећа осуђеница, те након прибављених мишљења надлежних институција испунила је услове за одобравање кориштења ванзаводских погодности“, саопштено је из Казнено поправног завода Тузла.
Ово је скандалозно. Чак и да је све у складу за законским прописима, оваква одлука КПЗ-а је ван свих моралних и људских норми, неке су од порука из Српске.
„Злочини над Србима, чак и монструозни злочини се двоструко награђују. Први пут када дуго година не буду процесуирани, а онда када буду приведени правди добију минималне казне и мјере, а други пут буду награђени када им се у процесу извршења казни одобравају погодности“, поручио је предсједник Асоцијације ствараоци Републике Српске, Слободан Жупљанин.
„Ta Елфета Весели мора бити везана у затвору, а не да ужива погодности. Она је опасност за свако дијете на кугли земаљској и таква жена не смије да хода улицама БиХ“, казао је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице, Бранимир Којић.
Реаговали су и званичници Српске. Саво Минић сматра да је ово шамар комплетном друштву и нечему што се назива правосудни систем БиХ. Поступањем правосудних институција у Федерацији БиХ згрожена је и Жељка Цвијановић. Весели је за монструозан злочин добила благу казну, а сада још и ужива погодности.
„Одавно знамо да за српске жртве нема правде и да је већина злочина почињених над Србима остала некажњена. Овај срамни поступак надлежних институција у ФБиХ показује да се није стало само на некажњавању злочина, већ да у БиХ и њеном правосуђу очигледно постоји и систем награђивања за почињена звјерства над недужном српском дјецом“, поручила је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
„Када се такви људи појаве на слободи и какво год образложење да дате због чега она може да се шета, то убија сваку могућност приче о неком нормалном животу, помирењу, вјере у институције БиХ“, рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
Елфета Весели је убила дванаестогодишњег Слободана Стојановића 1992. године. Прије тога га је звјерски мучила. За овај стравичан злочин осуђена је на свега 13 година затвора. Појавиле су се информације да и у затвору у којем служи казну малтретира затворенице српске и хрватске националности и да је наводно изјавила да би, да се поново зарати, опет ишла у рат.
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