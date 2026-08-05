Колоне возила на излазу из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Дуге су колоне возила и дужа су чекања на излазу из БиХ , Изачић, Велика Кладуша, Осоје и Каменско, док су у оба смјера на граничним прелазима Хум и Делеуша.
На осталим граничним прелазима задржавања, за сада, нису дужа од 30 минута.
С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је промјенљиво, гужве и дужа задржавања су очекивана. Возачима савјетујемо да се прије поласка на пут, о стању на границама информишу путем камера на страници Ауто-мото савеза Републике Српске.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02. децембра 2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, наводе у Ауто-мото савезу.
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