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Пале: Почела изградња вртића у Обилићеву коју финансира Кабинет предсједника Српске

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 20:57

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Пале изградња вртића
Фото: Srna

У насељу Обилићево на Палама данас је званично почела изградња новог вртића коју у потпуности финансира Кабинет предсједника Републике Српске.

Начелник општине Пале Дејан Којић рекао је Срни да је предвиђено да капацитет вртића буде 180 мјеста, а обезбијеђено је и комплетно унутрашње опремање, као и вањско уређење објекта.

"Изградњом новог вртића на Палама биће ријешен један од највећих проблема становника Пала у протеклом периоду", истакао је Којић.

Он је подсјетио да је изградња почела на основу уговора који је потписао у уторак, 28. јула, са извођачем радова.

Којић је рекао да је потписивању уговора претходило неколико састанака представницима републичких институција ради обезбјеђивања овог пројекта и његове реализације на Палама, преноси Срна.

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Тагови :

изградња вртића

Пале

Обилићево

кабинет предсједника

Република Српска

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