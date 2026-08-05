Пале: Почела изградња вртића у Обилићеву коју финансира Кабинет предсједника Српске

Аутор:АТВ редакција
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У насељу Обилићево на Палама данас је званично почела изградња новог вртића коју у потпуности финансира Кабинет предсједника Републике Српске.
Начелник општине Пале Дејан Којић рекао је Срни да је предвиђено да капацитет вртића буде 180 мјеста, а обезбијеђено је и комплетно унутрашње опремање, као и вањско уређење објекта.
"Изградњом новог вртића на Палама биће ријешен један од највећих проблема становника Пала у протеклом периоду", истакао је Којић.
Он је подсјетио да је изградња почела на основу уговора који је потписао у уторак, 28. јула, са извођачем радова.
Којић је рекао да је потписивању уговора претходило неколико састанака представницима републичких институција ради обезбјеђивања овог пројекта и његове реализације на Палама, преноси Срна.
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