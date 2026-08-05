"Пребиловци су свето мјесто бола и опомене"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да су Пребиловци симбол страдања, али и симбол васкрсења, гдје је живот побиједио смрт, а вјера страх и заборав.
"Август је тежак мјесец, испуњен болом за српски народ. Ријетки су дани, али и мјеста на којима се не сјећамо страдања. Једно од мјеста највећег страдања јесу Пребиловци, свето мјесто бола и опомене", навео је Минић на Иксу.
Август је тежак мјесец, испуњен болом за српски народ. Ријетки су дани, али и мјеста на којима се не сјећамо страдања. Једно од мјеста највећег страдања јесу Пребиловци, свето мјесто бола и опомене.— Саво Минић (@minic_savo) August 5, 2026
Осамдесет пет година након страшног злочина над недужним народом, наша је дужност… pic.twitter.com/OgDwG94zC9
Према његовим ријечима, 85 година након страшног злочина над недужним народом "наша дужност да чувамо истину и да будућим покољењима оставимо сјећање на мученике чија је једина кривица била име, вјера и поријекло".
Вечерњим богослужењем у Храму Христовог Васкрсења у Пребиловцима вечерас је почело обиљежавање 85 година од једног од најстрашнијих усташких злочина почињених над српским народом у овом селу и доњој Херцеговини у Другом свјетском рату
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