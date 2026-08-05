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"Пребиловци су свето мјесто бола и опомене"

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 21:54

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да су Пребиловци симбол страдања, али и симбол васкрсења, гдје је живот побиједио смрт, а вјера страх и заборав.

"Август је тежак мјесец, испуњен болом за српски народ. Ријетки су дани, али и мјеста на којима се не сјећамо страдања. Једно од мјеста највећег страдања јесу Пребиловци, свето мјесто бола и опомене", навео је Минић на Иксу.

Према његовим ријечима, 85 година након страшног злочина над недужним народом "наша дужност да чувамо истину и да будућим покољењима оставимо сјећање на мученике чија је једина кривица била име, вјера и поријекло".

Вечерњим богослужењем у Храму Христовог Васкрсења у Пребиловцима вечерас је почело обиљежавање 85 година од једног од најстрашнијих усташких злочина почињених над српским народом у овом селу и доњој Херцеговини у Другом свјетском рату

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Тагови :

Саво Минић

Пребиловци

страдање Срба

култура сјећања

Република Српска

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