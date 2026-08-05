Аутор:АТВ редакција
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Куће на подручјима захваћеним пожарима код Требиња нису угрожене, али гашење ватре отежава јак вјетар, јавио је наш новинар.
На терену је око 40 ватрогасаца и мјештана.
Циљ је да се ватра одбије што даље од кућа. Ватрогасци остају на терену цијелу ноћ.
Ујутру од шест часова дејствоваће поново хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.
Ватра се била приближила кућама и угрозила домаћинства у селу Пољице Петрово, рекао је раније за РТРС командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић. Ватра је пришла и селу Марићи.
Све расположиве снаге ватрогасне јединице су ангажоване, а на терену су и мјештани.
Гашење пожара отежавају изузетно неприступачан терен и налети вјетра.
У гашење пожара данас се укључио и хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.
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