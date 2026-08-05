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Куће на подручјима захваћеним пожарима код Требиња нису угрожене

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 22:44

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Пожар Требиње
Фото: RTRS

Куће на подручјима захваћеним пожарима код Требиња нису угрожене, али гашење ватре отежава јак вјетар, јавио је наш новинар.

На терену је око 40 ватрогасаца и мјештана.

Циљ је да се ватра одбије што даље од кућа. Ватрогасци остају на терену цијелу ноћ.

Ујутру од шест часова дејствоваће поново хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.

Ватра се била приближила кућама и угрозила домаћинства у селу Пољице Петрово, рекао је раније за РТРС командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић. Ватра је пришла и селу Марићи.

Све расположиве снаге ватрогасне јединице су ангажоване, а на терену су и мјештани.

Гашење пожара отежавају изузетно неприступачан терен и налети вјетра.

У гашење пожара данас се укључио и хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

Пољице Петрово

Требиње

Дејан Кашиковић

Ватрогасци

ватра

пожар

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