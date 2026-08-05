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Хеликоптер МУП-а гаси пожар у Требињу

Аутор:

Бојан Носовић
05.08.2026 19:46

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Хеликоптер МУП-а гаси пожар у Требињу
Фото: ATV

Хеликоптер МУП-а Републике Српске стигао је у Требиње и кренуо са акцијом гашења пожара. За АТВ је то потврдио командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.

Пожар у Требињу је активан пуних шест дана.

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Тагови :

Требиње

пожар

Хеликоптер

МУП Републике Српске

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