Хеликоптер МУП-а гаси пожар у Требињу

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Хеликоптер МУП-а Републике Српске стигао је у Требиње и кренуо са акцијом гашења пожара. За АТВ је то потврдио командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.
Пожар у Требињу је активан пуних шест дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Република Српска
4 ч5
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
8 ч0
Најновије
23
01
22
51
22
44
22
34
22
32
Тренутно на програму