Ћосић: Због сигурности грађана, биће појачано присуство полиције

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је Срни да ће због сигурности грађана, на улицама града бити појачано присуство полиције.
Ћосић се данас састао са министром унутрашњих послова Републике Српске Жељком Будимиром, директором Полиције Републике Српске Синишом Кострешевићем и начелником Полицијске управе Источно Сарајево Бранимиром Шеховцем током којег је констатовано да грађани морају да се осјећају сигурно.
"Зато смо договорили веће присуство полицијских снага на улицама Источног Сарајева, као и неке друге активности које ће додатно допринијети безбједности на подручју нашег града", рекао је Ћосић.
Састанак је одржан након данашње конференције за новинаре, на којој је Будимир изјавио да је опредјељење Владе и Министарства унутрашњих послова да стање безбједности у Републици Српској буде задовољавајуће и поручио да се неће дозволити да организовани криминал преузме ствари у своје руке.
Из Полицијске управе Источно Сарајево раније је речено да је у току интензивна потрага за Ђорђем Ждралом који је у бјекству, а који је осумњичен за покушај убиства из ватреног оружја лица чији су иницијали К.П. прије двије вечери у Спасовданској улици у општини Источно Ново Сарајево.
Полиција ради и на проналаску лица које је синоћ ватреним оружјем у Улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву нанијело повреде лицу чији су иницијали Д.Д. након чега је побјегло преноси Срна.
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