За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је данас да је реконструкција крова на дијелу централног објекта Дјечијег вртића "Радост" један од најзначајнијих пројеката унапређења услова за боравак дјеце, вриједан 183.000 КМ.
Он је навео да је дотрајали кров био вишегодишњи проблем ове предшколске установе, саопштено је из Градске управе.
"Извршена је потпуна реконструкција 870 метара квадратних крова, замијењено је 300 метара квадратних плафона у три васпитне сале и ходнику, као и комплетна расвјета савременим ЛЕД панелима", рекао је Јавор који је обишао реконструисани дио централног објекта Вртића "Радост".
Он је подсјетио да град Приједор, паралелно са изградњом новог вртића на Пећанима, наставља и са знатним улагањима у постојеће објекте.
"Континуирано улажемо у ову установу и у протекле двије и по године издвојили смо више од 550.000 КМ", навео је Јавор.
Говорећи о изградњи новог вртића на Пећанима, Јавор је оцијенио да се радови одвијају планираном динамиком, а очекује се да сви буду завршени у наредна два мјесеца.
Вршилац дужности директора Дјечијег вртића "Радост" Маја Војновић рекла је да је ово улагање у квалитетније и безбједније услове за боравак дјеце, те најавила наставак улагања, преноси Срна.
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