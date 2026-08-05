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Петровић потрошио 15 милиона КМ ван буџетског оквира

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 11:30

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Петровић потрошио 15 милиона КМ ван буџетског оквира
Фото: АТВ

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић потрошио је 15 милиона КМ ван буџетског оквира за прошлу годину, од чега више од 11 милиона за плате запослених у Градској управи, изјавио је данас шеф Клуба одборника СНСД-а у Бијељини Александар Остојић.

"Град планира да се кредитно задужи 10 милиона КМ за проширење канализације и реконструкцију улица, а 11 милиона КМ је само у једној години отишло на прекомјеран број запослених у Градској управи. Та бројка је, заједно са осталим нижебуџетским корисницима, готово 1.000 радника", изјавио је Остојић новинарима.

Уочи скупштинске сједнице на којој се разматра извјештај о раду градоначелника и Градске управе и извјештај о извршењу буџета за 2025. годину, Остојић је оцијенио да су ови подаци огледало тога како је руковођено градом.

"Кабинет градоначелника је потрошио шест пута више него што је у буџету имао на располагању, умјесто 266.000 КМ, што је било на располагању Кабинету, потрошена су 1,3 милиона КМ", навео је Остојић.

Он је напоменуо да одборници СНСД-а годинама упозоравају да кабинет градоначелника не треба и не смије да преузима улогу одјељења у Градској управи или Центра за социјални рад.

Остојић је критиковао и неиспуњене обавезе Градске управе према мјесним заједницама јер од 30 малих пројеката које је скупштинска већина уврстила у буџет града - у прошлој години није реализован ниједан.

Он је навео да је градоначелник у прошлој години у више од 80 реалокација утицао на измјену буџета Бијељине, иако је чак и Уставни суд упозорио да то не може радити без сагласности Скупштине града.

"Можда се некоме не свиђа ко сједи у скупштинским клупама и ко чини већину, али желим да подсјетим јавност да је Скупштина града Бијељина орган одлучивања и креирања политике", поручио је Остојић.

Одборник СНСД-а Татјана Перић говорила је на конференцији за новинаре о проблемима са радом Градске топлане у Бијељини и критиковала начин на који се управља овим предузећем, као и градом, на штету грађана.

"Предузећу су дате хиљаде КМ за проширење топловодне мреже, а сада имамо обавјештење корисницама да нађу алтернативу за предстојећу сезону гријања", нагласила је Перићева.

Предсједник Скупштине града Жељана Арсеновић истакла је да ће одборници СНСД-а и на сједници указати на бројне нерегуларности и трошење буџета мимо буџетског оквира.

"Наставићемо да указујемо на нетранспарентно трошење буџетских средстава, трошење мимо буџетског оквира и све друге нерегуларности које се дешавају у раду руководства града и нећемо дозволити да било ко оспори рад Скупштине и њених одборника", поручила је Арсеновићева, преноси Срна.

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Тагови :

Љубиша Петровић

Бијељина

Градска управа Бијељина

Александар Остојић

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