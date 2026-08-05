Паре ће им падати с неба: Ова три знака заборављају на празан новчаник

Аутор:АТВ редакција
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Од 15. августа ови знаци заборављају на дугове! Паре падају с неба, празан новчаник постаје прошлост, а судбина доноси невиђено богатство.
Близанци, Рак и Дјевица од 15. августа заборављају шта значи празан новчаник. Паре им падају с неба из праваца које нису ни очекивали, у износима који рјешавају све одједном. Дугови који су их притискали месецима почињу да нестају један по један.
Небо је одлучило – паре почињу да стижу брже него што их ова три знака могу потрошити.
Близанцима од 15. августа пристиже новац који је негде заглавио, стара исплата, повраћај пореза или дуг који су давно отписали у глави. Износ није ситан да само закрпи рупу, већ сума која затвара старе обавезе и оставља нешто са стране. Новчаник који је био празан пуни се брже него што Близанци успијевају да испрате.
Уз то, нова пословна прилика која се отвара средином августа доноси стабилан приход какав Близанци нису имали годинама. Обавезе према банци и пријатељима гасе се једна по једна, а на рачуну остаје више него у последњих годину дана.
Рак је навикао да се бори за сваки динар, али од 15. августа та борба престаје. Стари дуг који је био отписан враћа му се до последње паре, а пословна понуда која стиже без најаве носи цифре о којима Рак није смео ни да сања. Празан новчаник почиње да се пуни тако да се сви планови за јесен мијењају.
Ту се не завршава. Средином августа Раку се решава и имовинско питање које је стајало годинама. Било да је у питању наследство, судски спор или старо потраживање, новац који долази брише све минусе одједном. Рак од 15. августа коначно дише пуним плућима.
Дјевица је годинама стезала каиш и одрицала се свега. Од 15. августа то се мијења једном заувијек. Посао који је дуго стајао креће, уговор који се развлачио добија потпис, а неочекивана понуда доноси новац који покрива све дугове одједном. Дјевица од средине августа не препознаје свој новчаник.
Поред пословног преокрета, Дјевици се средином августа враћа и новац који је позајмила и одавно отписала. Сваки динар који је чекао стиже одједном, и Дјевица коначно може да планира будућност без страха од рачуна који чекају.
Средина августа доноси планетарни распоред који иде директно у корист ова три знака. Све што је било блокирано, новац, уговори, исплате, почиње да се одмотава одједном. Близанци, Рак и Дјевица од 15. августа живе онако како су годинама сањали, преноси Крстарица.
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